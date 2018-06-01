Yerli otomobilin CEO'su Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu. Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 canl\u0131 yay\u0131nda yerli otomobilin CEO'sunu a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Yerli otomobilin CEO'su Mehmet G\u00fcrcan Karaka\u015f olacak. Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'\u0131n bu a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan vatanda\u015flar Mehmet G\u00fcrcan Karaka\u015f kimdir, ka\u00e7 ya\u015f\u0131ndad\u0131r ve ne i\u015f yapar?,G\u00fcrcan Karaka\u015f aslen Antalya Akseki\u2018lidir.,Uzun y\u0131llar Bosch Sanayi ve Ticaret A.\u015e.\u2019nin Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fck g\u00f6revini s\u00fcrd\u00fcren G\u00fcrcan Karaka\u015f 2007 y\u0131l\u0131nda ise Alman markas\u0131 Bosch\u2019un, Almanya merkezinde Automotive Aftermarket \u0130\u015fkolu\u2019nun k\u0131demli ba\u015fkan yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revine atanm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n,1965 y\u0131l\u0131nda d\u00fcnyaya gelen G\u00fcrcan Karaka\u015f ODT\u00dc Makina M\u00fchendisli\u011fi b\u00f6l\u00fcm\u00fc mezunudur., \u00dcniversiteden mezun oldu\u011funun ertesi g\u00fcn\u00fc ASELSAN\u2019da m\u00fchendis olarak i\u015f hayat\u0131na ba\u015flayan G\u00fcrcan Karaka\u015f, 1990 y\u0131l\u0131ndan bu yana Bosch Grubu\u2019nda \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrmektedir.,Tarz\u0131 sorular\u0131 s\u0131k\u00e7a sormaya ba\u015flad\u0131. Mehmet G\u00fcrcan Karaka\u015f ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. \u0130\u015fte detaylar...