Yerli silahlarla tam bağımsızlık

AK Parti\u2019nin 2023 y\u0131l\u0131 hedefleri aras\u0131nda en dikkat \u00e7ekici konu ba\u015fl\u0131klar\u0131n biri de son y\u0131llarda \u00f6nemli mesafe kat edilen mili savunma projeleri. ,Buna g\u00f6re; mill\u00ee savunma alan\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019yi d\u00fcnyada en ileri noktaya ta\u015f\u0131yacak stratejiler geli\u015ftirilecek. T\u00fcrk sanayisinin milli ve yerli kimli\u011fi g\u00fc\u00e7lendirilecek, teknolojik d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm sa\u011flanacak. ,Yeni d\u00f6nemde; \u00f6zg\u00fcn helikopter ilk u\u00e7u\u015funu ger\u00e7ekle\u015ftirecek, ALTAY tank\u0131nda seri \u00fcretime ge\u00e7ilecek, insans\u0131z ara\u00e7larda odaklan\u0131lacak, tanklara z\u0131rh projeleri geli\u015ftirilecek, milli muharip u\u00e7ak projesinde \u00f6nemli ad\u0131mlar at\u0131lacak. Milli imk\u00e2nlarla \u00fcretilmeye ba\u015flanan yerli m\u00fchimmatlar da ise d\u0131\u015fa ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131k y\u00fczde s\u0131f\u0131rlara kadar inecek.,Savunma sanayiinde \u00f6ncelikli alanlardan birisini T\u00fcrkiye\u2019nin ilk ana muhabere tank\u0131 ALTAY olu\u015fturuyor. Modern ana muharebe tank\u0131 ihtiyac\u0131 do\u011frultusunda ortaya \u00e7\u0131kan ALTAY projesi ilk a\u015famas\u0131nda 2 adet prototip tank\u0131n \u00fcretimi tamamlan\u0131rken, \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki s\u00fcre\u00e7te projede seri \u00fcretime ge\u00e7ilecek. ,ALTAY projesi kapsam\u0131nda ilk etapta 250 adet \u00fcretim yap\u0131lacak. Yeni d\u00f6nemde savunma ihracat\u0131 da h\u0131z kazanacak. ,Dost ve karde\u015f \u00fclkelere sat\u0131\u015f\u0131nda hamleler yap\u0131lacak. Sertifikasyon s\u00fcre\u00e7leri tamamen yurt i\u00e7inde \u00e7\u00f6z\u00fclecek. ,Savunma kaynaklar\u0131na g\u00f6re ALTAY tanklar\u0131nda seri \u00fcretime ge\u00e7ilmesiyle birlikte ilk ihracat\u0131 Pakistan\u2019a yap\u0131lacak. Kaynaklara g\u00f6re, Pakistan, T\u00fcrkiye\u2019den 30 adet ALTAY tank\u0131 sat\u0131n alacak.,TSK ve sivil havac\u0131l\u0131k alanlar\u0131nda kullan\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla en zorlu iklim ve co\u011frafya ko\u015fullar\u0131na g\u00f6re T\u00fcrk m\u00fchendisleri taraf\u0131ndan tasarlanan, genel ama\u00e7l\u0131 \u00d6zg\u00fcn Helikopter T625 de, savunma hedefleri aras\u0131nda \u00f6nemli bir yer tutuyor., 2013 y\u0131l\u0131nda \u00d6zg\u00fcn Helikopter Program\u0131 S\u00f6zle\u015fmesi imzalan\u0131rken, T625\u2019in ilk u\u00e7u\u015funu \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemde ger\u00e7ekle\u015ftirecek.,Yeni d\u00f6nemde ayr\u0131ca tamam\u0131 TUSA\u015e tesislerinde \u00fcretilecek olan Sikorsky S70i helikopterlerinin ASELSAN \u00fcr\u00fcn\u00fc modern aviyonik sistemler ve TEI taraf\u0131ndan \u00fcretilecek T700-TEI-701 motorlar\u0131 ile donat\u0131lmas\u0131 sonucu olu\u015fturulacak, T70 helikopterlerinden toplamda 109 adet \u00fcretilecek.,TSK envanterinde bulunan helikopterlerde kullan\u0131lan UMTAS, L-UMTAS, C\u0130R\u0130T; S\u0130HA\u2019larda kullan\u0131lan MAM-C ve MAM-L ile sava\u015f u\u00e7aklar\u0131nda kullan\u0131lan HGK, LGK, KGK gibi bir\u00e7ok m\u00fchimmat milli imk\u00e2nlarla \u00fcretilmeye devam edilecek. Savunmada 2023 hedeflerinde art\u0131k m\u00fchimmatlar konusunda yurt d\u0131\u015f\u0131na ba\u011fl\u0131l\u0131k s\u0131f\u0131r seviyesine inecek.,Mill\u00ee al\u00e7ak, orta ve uzun irtifa hava savunma sistemleri projeleri tamamlanacak. Bilgisayar i\u015flemci \u00e7ip tasar\u0131m merkezleri kurulacak, radar, elektronik harp, uzun menzilli f\u00fcze projeleri bitirilecek.,T\u00fcrk Silahl\u0131 Kuvvetlerinin (TSK) taarruz helikopteri ihtiyac\u0131n\u0131n giderilmesi amac\u0131yla T\u00fcrk Havac\u0131l\u0131k ve Uzay Sanayii A\u015e (TUSA\u015e\/TAI) taraf\u0131ndan geli\u015ftirilen ve \u00fcretilen Atak helikopteri, sahadaki ba\u015far\u0131s\u0131na ihracat\u0131 da ekledi. Pakistan ile y\u00fcr\u00fct\u00fclen g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sonucu 30 adet Atak helikopterinin sat\u0131\u015f\u0131na y\u00f6nelik s\u00f6zle\u015fme imzaland\u0131. Anla\u015fman\u0131n 1.5 milyar dolarl\u0131k bir sat\u0131\u015f oludu\u011fu belirtiliyor. Pakistan\u2019da bir dizi teste tabi tutulan ve bunlardan ba\u015far\u0131yla \u00e7\u0131kan Atak helikopteri, 23 Mart\u2019ta Pakistan Mill\u00ee G\u00fcn\u00fc kutlamalar\u0131na kat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Programda Atak helikopterleri de g\u00f6steri u\u00e7u\u015fu yapm\u0131\u015ft\u0131. \u00dcst\u00fcn yetenekleriyle harekat sahas\u0131nda kendisini ispat eden Atak\u2019\u0131n ihrac\u0131 i\u00e7in Pakistan\u2019\u0131n yan\u0131 s\u0131ra \u00e7e\u015fitli \u00fclkelerle g\u00f6r\u00fc\u015fmeler y\u00fcr\u00fct\u00fcl\u00fcyor.,Ate\u015fli silahlar\u0131n yerine ge\u00e7mesi beklenen ve yerli olarak geli\u015ftirilen elektromanyetik top sistemi sahaya iniyor. Savunma Sanayii M\u00fcste\u015farl\u0131\u011f\u0131 ile Anadolu Y\u00f6nlendirilmi\u015f Enerji Teknolojileri A\u015e aras\u0131nda imzalanan \u201cElektromanyetik F\u0131rlatma Sistemi Saha Prototipi Tedarik Projesi\u201d ile \u201c\u015eAH\u0130 209\u201d ad\u0131 verilen toplar\u0131n aktif olarak kullan\u0131m\u0131na ba\u015flanacak. Klasik sistemlerde barut ya da yak\u0131t kullan\u0131l\u0131rken \u015e