Yerry Mina'nın yeni adresi Galatasaray

Galatasaray Teknik Direkt\u00f6r\u00fc Fatih Terim'in 'g\u00fcndemimizde var' dedi\u011fi Yerry Mina i\u00e7in de \u0130spanya'dan haber var...,AS gazetesi, Kolombiyal\u0131 stoperin yeni adresinin T\u00fcrkiye olabilece\u011fini yazd\u0131. \r\n\r\n,Haberde, Mina ile G.Saray'\u0131n ilgilendi\u011fi belirtilirken, gen\u00e7 savunmac\u0131n\u0131n Barcelona'dan ayr\u0131lma ihtimalinin y\u00fcksek oldu\u011fu vurguland\u0131. Mina, D\u00fcnya Kupas\u0131'nda 3 gol atm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Haberde, Mina ile G.Saray`\u0131n ilgilendi\u011fi belirtilirken, gen\u00e7 savunmac\u0131n\u0131n Barcelona`dan ayr\u0131lma ihtimalinin y\u00fcksek oldu\u011fu vurguland\u0131.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e`nin de takip etti\u011fi 23 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu, Kolombiya formas\u0131yla D\u00fcnya Kupas\u0131`nda g\u00f6sterdi\u011fi performansla Avrupa tak\u0131mlar\u0131n\u0131n g\u00f6zdesi olmu\u015ftu.\r\n\r\nMina, D\u00fcnya Kupas\u0131`nda 3 gol atm\u0131\u015ft\u0131. (Fotoma\u00e7)