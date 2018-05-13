Yeşil boykot

,(\u00d6MER TEM\u00dcR) Ramazan ay\u0131na say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kala f\u0131st\u0131k fiyatlar\u0131 210 liraya \u00e7\u0131k\u0131nca baklavac\u0131lar boykot karar\u0131 ald\u0131. ,Baklava ve Tatl\u0131 \u00dcreticileri Derne\u011fi (BAKTAD) Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Y\u0131ld\u0131r\u0131m stok\u00e7ular sebebiyle f\u0131st\u0131k fiyatlar\u0131n\u0131n son bir hafta 60 lira art\u0131\u015f g\u00f6sterdi\u011fini belirterek, fiyat art\u0131\u015f\u0131n\u0131 protesto i\u00e7in ramazan ay\u0131 boyunca f\u0131st\u0131kl\u0131 baklava \u00fcretmeyeceklerini bildirdi.,\u00c7ift\u00e7iden 60 TL\u2019ye al\u0131nan baklaval\u0131k f\u0131st\u0131\u011f\u0131n 210 TL\u2019ye kadar y\u00fckseldi\u011fine dikkat \u00e7eken Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201cF\u0131st\u0131k fiyatlar\u0131nda 2017\u2019den bu yana tam \u00fc\u00e7 kat art\u0131\u015f oldu. Son bir haftal\u0131k art\u0131\u015f ise 60 liray\u0131 buldu. Toptan fiyatlar\u0131ndan bahsediyoruz. ,Oysa \u015fu an f\u0131st\u0131\u011f\u0131n kilosu 70 TL olmas\u0131 gerekirdi. Ne \u00fcretici ne de baklavac\u0131 kazan\u0131yor. Kazanan sadece stok\u00e7ular. Soruna bir \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcretilmezse \u00e7ok say\u0131da baklavac\u0131 iflas edecek ve milli de\u011ferimiz olan baklava tarihe kar\u0131\u015facak. ,Stok\u00e7ulara kara borsac\u0131lara f\u0131rsat vermeme ad\u0131na ramazan ay\u0131nda f\u0131st\u0131kl\u0131 baklava satmama karar\u0131 ald\u0131k. F\u0131st\u0131k yerine ceviz, badem, f\u0131nd\u0131k gibi \u00fcr\u00fcnlerden baklava \u00fcretimine a\u011f\u0131rl\u0131k verece\u011fiz. \u00dcyelerimizde \u2018bu ma\u011fazada f\u0131st\u0131kl\u0131 baklava sat\u0131lmayacakt\u0131r\u2019 notu d\u00fc\u015ferek t\u00fcketiciyi bilgilendirecek\u201d dedi.,F\u0131st\u0131kta ithalat\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fcn a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 isteyen Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201cSekt\u00f6rde denetleyici ve belirleyici mekanizmalar\u0131n olu\u015fmamas\u0131ndan dolay\u0131, bu bo\u015fluktan faydalanan karaborsa stok\u00e7ular piyasaya zarar veriyor. Sekt\u00f6r\u00fcm\u00fczde ya\u015fanan kontrols\u00fcz fiyat politikalar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmesi i\u00e7in ithalat g\u00fcmr\u00fck vergilerinin d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclmesi ve ithalat\u0131n \u00f6n\u00fcn\u00fcn a\u00e7\u0131lmas\u0131 gerekmektedir. 3 ayl\u0131k bir ithalat izni istiyoruz. Zaten 3 ay sonra yeni \u00fcr\u00fcnler piyasaya sunulacak. ,F\u0131st\u0131\u011f\u0131n fiyatlar\u0131 d\u00fc\u015fecektir\u201d diye konu\u015ftu. Konuyu Maliye ve Sanayi Bakanl\u0131klar\u0131yla da g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcklerini dile getiren Y\u0131ld\u0131r\u0131m, \u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc de G\u0131da Tar\u0131m ve Hayvanc\u0131l\u0131k Bakan\u0131 Ahmet E\u015fref Fak\u0131baba ile bir araya gelip taleplerini ileteceklerini s\u00f6yledi.