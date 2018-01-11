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Yeşilçam'ın dev isimleri çok değişti!
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'Sultan' filmiyle hafızalara kazınan Bulut Aras...
Türkan Şoray'la başrol oynadığı ‘Sultan' filmiyle hafızalara kazınan ve Tatlı Nigar, Minik Serçe ve Kabadayı gibi filmleri ile gişe rekorları kıran Yeşilçam'ın usta isimlerinden Bulut Aras, yeni imajı ile dikkat çekti.
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