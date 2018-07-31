Yeşilçam'ın Şişko Nuri'si Sıtkı Sezgin hastaneye kaldırıldı!

Yei\u015f\u00e7am'\u0131n \u015ei\u015fko Nuri'sinden \u00fczen bir haber geldi.,Ses sanat\u00e7\u0131s\u0131 ve yazar Onur Akay, Ye\u015fil\u00e7am\u2019\u0131n \u2018\u015ei\u015fko Nuri\u2019 lakapl\u0131 oyuncusu S\u0131tk\u0131 Sezgin\u2019in hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu.\r\n\r\n,Oyuncunun hastanede \u00e7ekilmi\u015f son foto\u011fraflar\u0131n\u0131 da payla\u015fan Onur Akay, \u201c10 senedir Samsun B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Huzurevi\u2019nde ya\u015fayan, Ye\u015fil\u00e7am\u2019\u0131n emektar oyuncular\u0131ndan \u015ei\u015fko Nuri lakapl\u0131 S\u0131tk\u0131 Sezgin, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde rahats\u0131zlanarak Samsun 19 May\u0131s \u00dcniversitesi\u2019nin acil servisine kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,\u015ei\u015fko Nuri ismiyle tan\u0131nan S\u0131tk\u0131 Sezgin, Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n emektar oyuncular\u0131ndand\u0131.,69 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu S\u0131tk\u0131 Sezgin\u2019in, uzun s\u00fcredir hastanede tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi. ,Uzun s\u00fcredir rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 nedeni ile hastanede yatarak tedavi g\u00f6ren ve sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015famayan \u015ei\u015fko Nuri\u2019ye, zor g\u00fcnlerinde hep rahmetli Zeki Alasya destek olurdu. ,\u015ei\u015fko Nuri \u015fimdilerde ise, \u201cZeki Alasya da yok, Ye\u015fil\u00e7am\u2019dan hi\u00e7 kimse beni aram\u0131yor\u201d diye vefas\u0131zl\u0131ktan \u015fik\u00e2yet ediyor ve dualar\u0131n\u0131z\u0131 bekliyor.\u201d dedi. \r\n\r\n\r\n\r\n,.