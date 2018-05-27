Yeşilçam'ın ünlü ismi hayatını kaybetti

\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Onur Akay, usta Ye\u015fil\u00e7am oyuncusunun hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini duyurdu.,\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Onur Akay, Twitter adresinden yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mla \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:,\u0130ran sinemas\u0131n\u0131n efsane isimleri aras\u0131nda g\u00f6sterilen ve T\u00fcrk sinemas\u0131nda ise M\u00fcnir \u00d6zkul\u2019dan Kemal Sunal\u2019a, Filiz Ak\u0131n\u2019dan T\u00fcrkan \u015eoray\u2019a kadar \u00e7ok say\u0131da \u00fcnl\u00fc isimle filmleri olan 88 ya\u015f\u0131ndaki usta oyuncu Nas\u0131r Melek\u2019in, 25 May\u0131s Cuma g\u00fcn\u00fc Tahran\u2019da vefat etti\u011fini duyurdu.,Akay, "70\u2019li y\u0131llarda Ye\u015fil\u00e7am\u2019da oynad\u0131\u011f\u0131 filmlerden tan\u0131d\u0131\u011f\u0131m\u0131z usta oyuncu Nas\u0131r Melek, b\u00f6brek hastal\u0131\u011f\u0131 nedeni ile Tahran'da vefat etti. As\u0131l ad\u0131 Naser Malek Motiee olan 88 ya\u015f\u0131ndaki oyuncumuzu, 25 May\u0131s Cuma g\u00fcn\u00fc kaybettik. Sevenlerine ve ailesine ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 diliyorum." ifadelerini kullanarak oyuncunun foto\u011fraflar\u0131n\u0131 da payla\u015ft\u0131.,\u0130ran sinemas\u0131nda \u00e7ok say\u0131da fimde oynayan ve 'En \u0130yi Erkek Oyuncu \u00d6d\u00fcl\u00fc'n\u00fc alan Melek, T\u00fcrk sinemas\u0131nda ise Kadir \u0130nan\u0131r'\u0131n \u0130ki K\u0131zg\u0131n Adam ve C\u00fcneyt Ark\u0131n'\u0131n ise, Deprem isimli filmi ile haf\u0131zalara kaz\u0131nm\u0131\u015ft\u0131.