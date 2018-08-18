Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti

Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n \u00fcnl\u00fc ismi hayat\u0131n\u0131 kaybetti., S\u0131tk\u0131 Sezgin, yar\u0131n \u00f6\u011flen Samsun B\u00fcy\u00fck Camii\u2019nde \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip k\u0131l\u0131nacak cenaze namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan defnedilecek. ,Uzun zamand\u0131r hastanede tedavi g\u00f6ren ancak hayata tutunamayan \u00fcnl\u00fc oyuncu, \u00e7oklu organ yetmezli\u011fine yenik d\u00fc\u015ft\u00fc.,\u015ei\u015fko Nuri lakapl\u0131 usta sanat\u00e7\u0131 S\u0131tk\u0131 Sezgin hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n \u00fcnl\u00fc oyuncusu 69 ya\u015f\u0131ndaki S\u0131tk\u0131 Sezgin, Samsun Ondokuz May\u0131s \u00dcniversitesi (OM\u00dc) T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesinde anjiyo olduktan sonra yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesinde tedavi g\u00f6r\u00fcyordu.,Ye\u015fil\u00e7am'dan \u00fcz\u00fcc\u00fc bir haber daha...,Peki \u015ei\u015fko Nuri lakapl\u0131 sanat\u00e7\u0131 S\u0131tk\u0131 Sezgin kimdir? ,S\u0131tk\u0131 Sezgin veya \u015ei\u015fko Nuri lakapl\u0131 sanat\u00e7\u0131 1949\u2019da Samsun\u2019da do\u011fdu. ,T\u00fcrk sinemas\u0131nda canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u00e7ocuk tiplemeleriyle tan\u0131nan \u015ei\u015fko Nuri lakapl\u0131 sanat\u00e7\u0131 S\u0131tk\u0131 Sezgin; On K\u00fc\u00e7\u00fck \u015eeytan, Pamuk Prenses ve Yedi C\u00fcceler, Sihirli C\u00fcceler, Ba\u011fr\u0131mdaki Ate\u015f, Hesap G\u00fcn\u00fc ve Adile Teyze isimli filmlerde rol ald\u0131. ,17 A\u011fustos G\u00f6lc\u00fck depreminde evini kaybetti. ,Sinemay\u0131 b\u0131rakt\u0131ktan sonra memleketi Samsun'a d\u00f6nen oyuncu Samsun B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Huzurevi'nde ya\u015fam\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyordu.,Bir r\u00f6portaj\u0131nda sanat\u00e7\u0131 camias\u0131na nas\u0131l girdi\u011fini anlatan '\u015ei\u015fko Nuri', \u201c1968 y\u0131l\u0131nda siyah-beyaz yay\u0131n d\u00f6nemlerinde ba\u015flad\u0131m. Levent K\u0131rca\u2019n\u0131n o d\u00f6nemde \u00e7ocuklarla bir program\u0131 vard\u0131. O programda ben de vard\u0131m. Daha sonralar\u0131 ise Fatma Girik\u2019in ba\u015frol ald\u0131\u011f\u0131 'Cici Katibem' isimli bir film yap\u0131yorlard\u0131., En iyi ve patlama ya\u015fayan filmim ise 'Sezercik' filmi oldu. Orada da zengin ve \u015f\u0131mar\u0131k bir \u00e7ocu\u011fu canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131m. O filmde de 'Vuraca\u011f\u0131m k\u0131rbac\u0131' s\u00f6z\u00fcyle me\u015fhur oldum. Bizim zaman\u0131m\u0131zda para pul yoktu ve s\u0131k\u0131nt\u0131lar i\u00e7erisinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. , Yeri geldi sandalyeleri birle\u015ftirip sette uyudu\u011fumuz zamanlar oldu. Allah rahmet eylesin. Zeki Alasya\u2019y\u0131 \u00e7ok seviyordum. En s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 anlar\u0131mda kendisi bana destek olmu\u015ftu\u201d diye konu\u015fmu\u015ftu., Setteyken filme ara verildi\u011fi s\u0131rada Fatma Girik\u2019in dikkatini \u00e7ekmi\u015ftim. Beni kuca\u011f\u0131na alarak sevdi ve bana 'Seni filmde oynatal\u0131m m\u0131?' diye sormu\u015ftu. Daha sonra ailemden de izin alarak filmlerde oynamaya ba\u015flad\u0131m. ,.