Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti...

Usta sanat\u00e7\u0131 Toron Karacao\u011flu'ndan ac\u0131 haber geldi. ,87 ya\u015f\u0131ndaki Karacao\u011flu'nun vefat haberini oyuncu Orhan Ayd\u0131n sosyal medya hesab\u0131ndan duyurdu:\r\n,'Sahnelerimiz \u00fclkenin en \u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncusunu, insanl\u0131k hayat\u0131 en mutland\u0131ran sesini yitirdi.'\r\n\r\n,Toron Karacao\u011flu cuma g\u00fcn\u00fc \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131 m\u00fcteakip Alt\u0131noluk'ta topra\u011fa verilecek. ,Usta sanat\u00e7\u0131 ba\u015fta C\u00fcneyt Ark\u0131n olmak \u00fczere bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc ismi seslendirmi\u015fti.\r\n\r\n,Toron Karacao\u011flu, T\u00fcrk y\u00f6netmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanat\u00e7\u0131s\u0131., Tiyatroya olan ilgisi nedeniyle 1947 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul'a gelen Karacao\u011flu, sanat hayat\u0131na Be\u015fikta\u015f ve B\u00fcy\u00fckdere Halkevi'nde ba\u015flad\u0131. ,\u00dc\u00e7 y\u0131l s\u00fcreyle \u0130stanbul Belediye Konservatuvar\u0131nda e\u011fitim ald\u0131. \u015eehir Tiyatrolar\u0131 s\u0131nav\u0131n\u0131 kazan\u0131nca, bu kurumun kadrolu oyuncusu oldu. 150 kadar oyunda rol ald\u0131. 1980'de emeklili\u011finin ard\u0131ndan Berlin'de Alman K\u00fclt\u00fcr Senatosu b\u00fcnyesinde tiyatro e\u011fitmenli\u011fi yapt\u0131.\r\n\r\n,1985 y\u0131l\u0131nda T\u00fcrkiye'ye d\u00f6nerek, Tiyatrokare, Tiyatro Kedi gibi \u00f6zel kurulu\u015flarda y\u00f6netmenlik ve oyunculuk yapt\u0131. 1989 y\u0131l\u0131nda yeniden \u015eehir Tiyatrolar\u0131 kadrosuna giren sanat\u00e7\u0131, 1995'te ya\u015f haddinden emekli oldu. Toron Karacao\u011flu ayr\u0131ca sinema ve dizi filmlerde de rol alm\u0131\u015ft\u0131r. Sanat\u00e7\u0131, Malko\u00e7o\u011flu ve Kara Murat serisi ba\u015fta olmak \u00fczere bir\u00e7ok filminde C\u00fcneyt Ark\u0131n'\u0131 seslendirmi\u015ftir. Toron Karacao\u011flu 2014-2015 sezonunda \u0130stanbul Kumpanyas\u0131'n\u0131n \u0130\u015fg\u00fczar oyununda proje dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131 yapmaktad\u0131r. Ay\u015fe Erbulak, Sevin\u00e7 Erbulak, Da\u011fhan K\u00fclege\u00e7, \u00d6zden \u00d6zg\u00fcrdal taraf\u0131ndan 2014 y\u0131l\u0131nda kurulan Erbulak Evi'nde oyunculuk alan\u0131nda e\u011fitmenlik yapt\u0131.\r\n\r\n,Afife Tiyatro \u00d6d\u00fclleri : "Y\u0131l\u0131n En Ba\u015far\u0131l\u0131 M\u00fczikal\/Komedi Erkek Oyuncusu" - \u0130stanbul Hat\u0131ras\u0131 (oyn) - \u0130stanbul \u015eehir Tiyatrosu\r\nAfife Tiyatro \u00d6d\u00fclleri Nisa Serezli A\u015fk\u0131ner \u00d6zel \u00d6d\u00fcl\u00fc, 2010\r\nSadri Al\u0131\u015f\u0131k Onur \u00d6d\u00fcl\u00fc, 2005\r\nAvni Dilligil \u00d6d\u00fcl\u00fc,\r\nSelim Na\u015fit Usta Erkek Oyuncu \u00d6d\u00fcl\u00fc,\r\nEn \u0130yi Yard\u0131mc\u0131 Oyuncu, \u0130stanbul'un G\u00f6zleri Mahmur\r\n'D\u00fcnya Tiyatrolar G\u00fcn\u00fc', Usta Erkek Oyuncu\r\nOynad\u0131\u011f\u0131 oyunlar\r\n\r\nYedi Hamlet, K\u00f6y D\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, Sis, Buzdolab\u0131, Benim \u00dc\u00e7 Mele\u011fim, A\u015fk Mektuplar\u0131, Ferhat \u0130le \u015eirin, Yar\u0131s\u0131, G\u00fcnden Geceye, M\u00fcfetti\u015f, Zeki M\u00fcren M\u00fczikali, Kendi G\u00f6k Kubbemiz, Bizans D\u00fc\u015ft\u00fc, Leyla ile Mecnun, Kiral\u0131k Konak, D\u00fc\u015f\u00fc\u015f, \u0130stanbul Hat\u0131ras\u0131, S\u00f6yle Geleyim mi Gelmeyeyim mi, Sokrates Savunuyor.\r\n\r\n,Malko\u00e7o\u011flu, Habis Ruhlar, Afife Jale, Yeter Anne, Bir Dilim A\u015fk, Beyaz Melek, AROG