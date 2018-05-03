Yeşilçam’ın usta ismi hayatını kaybetti .

Cing\u00f6z Recai, Zorba, \u015eafakta \u00dc\u00e7 Kur\u015fun, Aslan Y\u00fcrekli Kabaday\u0131, Hayat\u0131m Senindir gibi \u00e7ok say\u0131da filmde rol alan Cemal Konca'n\u0131n 2 g\u00fcn \u00f6nce vefat etti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,Akay, \u201cYe\u015fil\u00e7am'\u0131n \u00e7\u0131narlar\u0131ndan as\u0131l ad\u0131 Cemal Goncag\u00fcl olan ve Cemal Konca olarak tan\u0131nan oyuncumuz, sessiz sedas\u0131z aram\u0131zdan ayr\u0131ld\u0131.\r\n, 60'\u0131n \u00fcst\u00fcnde sinema filminde rol alan Cemal Konca, 1 May\u0131s \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc vefat etti ve d\u00fcn B\u00fcy\u00fck\u00e7ekmece Kuba Camii'nden, son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Ye\u015fil\u00e7am\u2019\u0131n usta ismi hayat\u0131n\u0131 kaybetti\r\n.,1926 do\u011fumlu olan Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n emek\u00e7i oyuncular\u0131ndan Cemal Konca \u00e7ok say\u0131da filmde rol alm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n \r\nKonca, ayn\u0131 zamanda T\u00fcrk sinemas\u0131n\u0131n say\u0131l\u0131 maky\u00f6zlerinden biridir ve Kanl\u0131 Nigar, K\u00f6ro\u011flu, Malko\u00e7o\u011flu: Ak\u0131nc\u0131lar Geliyor, Vah\u015fi Bir K\u0131z Sevdim, Mevlana, Vurun Kahpeye, Korkusuz Cengaver, Cemo gibi \u00e7ok say\u0131da filmin maky\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc de yapm\u0131\u015ft\u0131r.,Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n emek\u00e7ilerinden Cemal Konca'n\u0131n 1 May\u0131s Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc vefat etti\u011fini ve 2 May\u0131s \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc sessiz sedas\u0131z defnedildi\u011fini \u015fark\u0131c\u0131 Onur Akay duyurdu.\r\n\r\n