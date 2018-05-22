Yeşilçam’ın usta oyuncusu ortaya çıktı

Posta'n\u0131n haberine g\u00f6re; Muhabirler, 1957-1975 aras\u0131nda T\u00fcrk Sinemas\u0131'n\u0131n j\u00f6n\u00fc olan Ahmet Mekin'e "Yeni bir projeniz var m\u0131?" diye sordu. Ahmet Mekin "Normal \u015fartlarda beni Cihangir'de g\u00f6remezsiniz. Erdek'te ya\u015f\u0131yorum. Oyuncu arkada\u015f\u0131m Toprak Sergen ile randevum vard\u0131. Bir i\u015f i\u00e7in geldim. Otelime gidip senaryomu okuyaca\u011f\u0131m" dedi.,Ahmet Mekin en son 2 y\u0131l \u00f6nce 'Filinta' dizisinde oynam\u0131\u015ft\u0131. Cihangir'de g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen Ahmet Mekin, 1998'de \u0130stanbul'u terk edip Erdek'e yerle\u015fti.,Ye\u015fil\u00e7am\u2019\u0131n usta oyuncular\u0131ndan Ahmet Mekin, \u00f6nceki g\u00fcn Cihangir\u2019de g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. ,Selvi Boylum Al Yazmal\u0131m'\u0131n Cem\u015fit'i, 61 y\u0131ll\u0131k usta oyuncu Ahmet Mekin (85) \u00f6nceki ak\u015fam Cihangir'de g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Uzun bir aradan sonra objektife tak\u0131lan 85 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, \u201cNeler yap\u0131yorsunuz\u201d sorusuna \u201cSenaryo okumaya gidiyorum. Normalde beni Cihangir\u2019de g\u00f6remezdiniz ama Toprak Sergen\u2019le yeni bir film projemiz var. Onunla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcm\u201d diye yan\u0131t verdi. \u0130\u015fte Ahmet Mekin'in son hali:\r\n,