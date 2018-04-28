Yeşilçam'ın yıldızı şimdi tanınmaz halde

Kemal Sunal, \u0130lyas Salman, Fikret Hakan, C\u00fcneyt Ark\u0131n gibi bir\u00e7ok sanat\u00e7\u0131yla ayn\u0131 sahneyi payla\u015fan Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n 38 y\u0131ll\u0131k figuran\u0131 Ziya \u00c7irkin, Beyo\u011flu sokaklar\u0131nda ya\u015fam m\u00fccadelesi veriyor.\r\n,Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n usta isimlerindendi...,Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n \u00f6nemli filmleri aras\u0131nda g\u00f6sterilen 100'\u00fc a\u015fk\u0131n filmde rol alan ve 38 y\u0131ld\u0131r fig\u00fcranl\u0131k yapan 62 ya\u015f\u0131ndaki Ziya \u00c7irkin nam\u0131di\u011fer '\u00c7irkin Ziya', ya\u015fam\u0131n\u0131 kimseye muhta\u00e7 olmamak i\u00e7in sokaklarda org \u00e7alarak s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. ,Bazen kamera arkas\u0131nda, bazen de dizilerde g\u00f6rev alan Ziya \u00c7irkin, \u015fimdilerde o eski par\u0131lt\u0131l\u0131 g\u00fcnlerinden uzak bir \u015fekilde sokaklarda org \u00e7alarak ya\u015fama tutunmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. ,10 ya\u015f\u0131nda Kayseri'deki babaevinden \u00e7\u0131k\u0131p \u0130stanbul'a gelerek tam 38 y\u0131l boyunca beyaz perdeye emek veren Ziya \u00c7irkin, anne ve babas\u0131n\u0131 kaybettikten sonra maddi zorluklar ya\u015famaya ba\u015flad\u0131.,\u015eimdi ge\u00e7imini bak\u0131n nas\u0131l sa\u011fl\u0131yor...,Ge\u00e7irdi\u011fi kaza sonucu y\u00fcr\u00fcme zorlu\u011fu da \u00e7eken '\u00c7irkin Ziya', kendisine ba\u011flanan engelli maa\u015f\u0131n\u0131 da ablalar\u0131yla aras\u0131nda \u00e7\u0131kan dava meselesi y\u00fcz\u00fcnden alam\u0131yor. ,Bir d\u00f6nem sokaklarda da kalan emektar fig\u00fcran Beyo\u011flu \u0130stiklal Caddesi \u00fczerinde beraberinde getirdi\u011fi org'unu \u00e7alarak ge\u00e7imini sa\u011flamaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken oynad\u0131\u011f\u0131 filmlerin afi\u015flerini ve foto\u011fraflar\u0131 da kendisini dinlemeye gelenlere sunuyor.,Sokaklarda ya\u015fam m\u00fccadelesi veren \u00c7irkin, eski filmlerinden konu\u015ftuk\u00e7a h\u00fcz\u00fcnleniyor.