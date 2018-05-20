Yeşilçam oyuncusu yangında hayatını kaybetti

Hen\u00fcz belirlenemeyen bir nedenle \u00e7\u0131kan yang\u0131nda ev k\u00fcl olurken, oyuncudan k\u00f6t\u00fc haber geldi. ,Refahiye il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Damlaca k\u00f6y\u00fcnde oturan 75 ya\u015f\u0131ndaki sinema oyuncusu Kaz\u0131m Aktan'a ait 2 katl\u0131 evde, hen\u00fcz sebebi belirlenemeyen nedenle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.,Kaz\u0131m Aktan'\u0131n Ye\u015fil\u00e7am'\u0131n se\u00e7kin filmlerinden, her ikisini de Mehmet Aslan'\u0131n y\u00f6netti\u011fi, ba\u015frol-lerinde Kartal Tibet'in rol ald\u0131\u011f\u0131 "Tarkan G\u00fc\u00e7l\u00fc Kahraman Kolsuz Kahramana Kar\u015f\u0131" filminde "Man\u00e7u", "Siyah Eldivenli Adam" filminde de "Karateci" rollerinde oynad\u0131\u011f\u0131 belirtildi. Kaz\u0131m Aktan'\u0131n 7 \u00e7ocuk babas\u0131 oldu\u011fu ve bir o\u011flunun da tekvando antren\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Kaz\u0131m Aktan'\u0131n cesedi ise otopsi yap\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla Trabzon Adli T\u0131p Kurumuna g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Evde \u00e7\u0131kan yang\u0131n ise itfaiye ekiplerince s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc. Yang\u0131nda ev tamamen kullan\u0131lamaz hale geldi. Jandarma ve itfaiye g\u00f6revlileri yang\u0131n\u0131n \u00e7\u0131k\u0131\u015f sebebini saptamak i\u00e7in ara\u015ft\u0131rma ba\u015flatt\u0131.,K\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcy\u00fcp evi saran yang\u0131n s\u0131ras\u0131nda Kaz\u0131m Aktan ile k\u0131z\u0131 Melike Aktan (30) evde mahsur kald\u0131.\r\nKaz\u0131m Aktan olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybederken, dumandan etkilenen k\u0131z\u0131 Melike Aktan ise kom\u015fular\u0131n\u0131n yard\u0131m\u0131yla evden \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131. Gelen sa\u011fl\u0131k ekiplerince ambulansa al\u0131narak kent merkezindeki Meng\u00fccek Gazi E\u011fitim ve Ara\u015f-t\u0131rma Hastanesi'ne kald\u0131r\u0131lan Aktan, buradaki tedavisinin ard\u0131ndan taburcu edildi.,\u00c7\u0131kan yang\u0131nda ac\u0131 haber geldi! Ye\u015fil\u00e7am oyuncusu hayat\u0131n\u0131 kaybetti.