Yeşim Salkım: “Demet Akalın sanatçı değil, şarkıcı”

Herkes sanat\u00e7\u0131 olamaz diyen ve sanat camias\u0131ndan baz\u0131 isimleri adeta topa tutan Ye\u015fim Salk\u0131m, Demet Akal\u0131n'\u0131n sanat\u00e7\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131, sadece \u015fark\u0131c\u0131 oldu\u011funu belirtti. ,Demet Akal\u0131n'\u0131n marka tak\u0131nt\u0131l\u0131 bir \u00fcnl\u00fc oldu\u011funu s\u00f6yleyen Salk\u0131m, ''Bana hi\u00e7bir katk\u0131s\u0131 olmayacak bir ayakkab\u0131ya Demet Akal\u0131n gibi 5000 euro vermem'' dedi.\r\n\r\n,Bir televizyon program\u0131na kat\u0131lan Ye\u015fim Salk\u0131m g\u00fcndeme damga vuracak a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,\u201cDayak\u201d itiraf\u0131nda bulunan Ye\u015fim Salk\u0131m; sahneye ilk \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 y\u0131llarda kendisine k\u00fcf\u00fcr eden bir kad\u0131n izleyiciyi d\u00f6vd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi., \u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131; ''Mikrofonu masaya f\u0131rlat\u0131p sahneden indim. Kad\u0131n\u0131 iki adam\u0131n aras\u0131ndan \u00e7ekip al\u0131p tekme tokat d\u00f6vd\u00fcm. \u00dc\u00e7 \u015fef elimden alamad\u0131'' dedi.\r\n\r\n,K\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015flarda da mahalle arkada\u015f\u0131 Erkan Petekkaya'yla \u00e7ok kavga etti\u011fini belirten sanat\u00e7\u0131; ''Ben mahalleye girdi\u011fimde erkek \u00e7ocuklar \u00e7il yavrusu gibi da\u011f\u0131l\u0131rd\u0131'' diye ekledi.\r\n\r\n,25 ya\u015f\u0131nda zenginli\u011fin zirvesini g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, \u00e7ok g\u00fczel bir hayat ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve her t\u00fcrl\u00fc l\u00fcks\u00fc g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlatan Ye\u015fim Salk\u0131m; '' Helikopter ve teknelerle gezdim, boynumda 3 milyon dolarl\u0131k kolye vard\u0131 ama bo\u015fan\u0131nca eski e\u015fime iade ettim'' dedi.\r\n\r\n\u0130ki \u00fc\u00e7 hayat\u0131 da ya\u015fayabilece\u011fini s\u00f6yleyen sanat\u00e7\u0131, mal\u0131n\u0131n m\u00fclk\u00fcn\u00fcn \u00e7o\u011funu kaybetti\u011fini, ara s\u0131ra \u00e7ocuklar\u0131yla kamp yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve \u00e7ad\u0131rda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 da s\u00f6zlerine ekledi. S\u00fcrekli \u00e7al\u0131\u015fan ve \u00fcreten bir kad\u0131n oldu\u011funu belirten Ye\u015fim Salk\u0131m; ''Ben paras\u0131z kalmam. 70 ya\u015f\u0131na kadar \u015fark\u0131 s\u00f6ylerim oyunculuk yapar\u0131m yine ya\u015far\u0131m. Gerekirse 1000 TL'ye t\u00fcm barlarda \u015fark\u0131 s\u00f6yler yine ge\u00e7inirim'' diye de ekledi.\r\n\r\n