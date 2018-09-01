Yetki belgesi olmayan emlakçıya ruhsat yok

D\u00fczenlemeyle, y\u00f6netmeli\u011fin yay\u0131m tarihinden itibaren 3 ay sonra emlak i\u015fletmelerinin ta\u015f\u0131nmaz ticaretiyle i\u015ftigal edebilmesi i\u00e7in yetki belgesi almas\u0131 h\u00fckm\u00fc getirilmi\u015fti. ,\u0130\u015fletmeler, yetki belgesi i\u00e7in gereken belgelerle birlikte Ticaret Bakanl\u0131\u011f\u0131 il m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine ba\u015fvuracak. Yetki belgesi, i\u015fletmenin bulundu\u011fu yerdeki il m\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan, olu\u015fturulacak bilgi sistemi \u00fczerinden verilip, yenilenip, iptal edilecek. Ge\u00e7erlilik s\u00fcresi 5 y\u0131l olan yetki belgesi, i\u015fletmenin herkes taraf\u0131ndan kolayl\u0131kla g\u00f6r\u00fclebilen bir yerine as\u0131lacak.\r\n\r\n,Kendilerinin de her \u00f6n\u00fcne gelenin emlak\u00e7\u0131 olmamas\u0131n\u0131 istediklerine i\u015faret eden Taylan, "Mevcut emlak\u00e7\u0131lara \u00e7eki d\u00fczen getirilirken, temel s\u0131k\u0131nt\u0131 olan bu i\u015fi ka\u00e7ak yapanlara \u00e7\u00f6z\u00fcm getirilmiyor. Apartman g\u00f6revlisi, site y\u00f6neticisi, bakkal ve manav da bu i\u015fi yap\u0131yor. Her lokanta cam\u0131nda sat\u0131l\u0131k ve kiral\u0131k ilanlar\u0131 var. Bunlarla ilgili bir d\u00fczenleme ve cezai m\u00fceyyide getirilmiyor. Odaya kay\u0131tl\u0131 yasal i\u015flerini yapanlar\u0131n i\u015fini zorla\u015ft\u0131r\u0131rken, ka\u00e7ak \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n 'ayak\u00e7\u0131' tabir edilenlerin de \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmeli." de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n\r\n\r\n,Her meslek kolundan kayd\u0131 olanlar\u0131n yetki belgesi alabilece\u011fine dikkati \u00e7eken Taylan, bu durumun da emlak dan\u0131\u015fmanlar\u0131n\u0131n say\u0131s\u0131n\u0131 art\u0131raca\u011f\u0131na ve haks\u0131z rekabet olu\u015fturaca\u011f\u0131na i\u015faret etti.,T\u00fcrkiye T\u00fcm emlak M\u00fc\u015favirleri Federasyonu (TEMFED) Ba\u015fkan\u0131 Hac\u0131 Ali Taylan da konuya ili\u015fkin AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirmede, il m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerinin yetki belgesi vermek i\u00e7in gereken altyap\u0131y\u0131 haz\u0131rlamas\u0131 ve bilgi sistemini kurmas\u0131 gerekti\u011fini belirtti., Emlak i\u015fletmeleri i\u00e7in 5 Eyl\u00fcl'den itibaren yetki belgesi zorunlulu\u011funun ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Taylan, yetki belgesi almak i\u00e7in de 30 metrekarelik i\u015fletmeye sahip olma, meslek odas\u0131 kayd\u0131, vergi m\u00fckellefi olma ve e\u011fitim gibi \u015fartlar getirildi\u011fini ifade etti. Taylan, mevcut emlak i\u015fletmelerinin ise metrekare ve e\u011fitim gibi baz\u0131 \u015fartlardan muaf tutuldu\u011funu an\u0131msatt\u0131.\r\n,Taylan, ilgili y\u00f6netmelikteki baz\u0131 h\u00fck\u00fcmlerin de\u011fi\u015ftirilmesi i\u00e7in bakanl\u0131\u011fa ba\u015fvurduklar\u0131n\u0131 da aktar\u0131rken, sadece emlak dan\u0131\u015fmanl\u0131\u011f\u0131na ait NACE koduyla kay\u0131tl\u0131 i\u015fletmelerin bu i\u015fi yapmas\u0131n\u0131n sa\u011flanmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n,Buna g\u00f6re, 5 Eyl\u00fcl'den itibaren, i\u015fletmenin yetki belgesine sahip olup olmad\u0131\u011f\u0131 i\u015fyeri a\u00e7ma ve \u00e7al\u0131\u015fma ruhsat\u0131 verilmeden \u00f6nce yetkili idareler taraf\u0131ndan kontrol edilecek. Yetki belgesi olmayan i\u015fletmelere ruhsat verilmeyecek.\r\n\r\n,5 Haziran'da yay\u0131mlanan Ta\u015f\u0131nmaz Ticareti Hakk\u0131nda Y\u00f6netmelik ile emlak sekt\u00f6r\u00fcnde faaliyet g\u00f6sterecek i\u015fletmelerin ta\u015f\u0131mas\u0131 gereken \u015fartlar belirlendi.\r\n\r\n