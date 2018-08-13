Yiğit Bulut'tan döviz önerisi: TL'ye dönenler kazanacak

Cumhurba\u015fkan\u0131 Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 Yi\u011fit Bulut, dolar\/TL kuruyla ilgili olarak Star gazetesinde kaleme ald\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131s\u0131nda, \u00e7arp\u0131c\u0131 ifadeler kulland\u0131.\r\n\r\n,Bulut, d\u00f6viz kurlar\u0131nda ya\u015fanan sert dalgalanmalar\u0131, 15 Temmuz 2016'da d\u00fczenlenen darbe giri\u015fimine benzetti.\r\n\r\n,Sorunun ekonomik veya finansal olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 savunan Bulut, "Sorun onlara g\u00f6re a\u00e7\u0131k, diz \u00e7\u00f6kertemedikleri T\u00fcrkiye" ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,Bulut, \u015f\u00f6yle devam etti: ,"15 Temmuz fiziki i\u015fgal denemesinin yeni s\u00fcr\u00fcm\u00fc olan bu dalgan\u0131n ilk amac\u0131 devlet-h\u00fck\u00fcmet-halk aras\u0131nda derin \u00e7atlaklar a\u00e7mak, sivil itaatsizli\u011fi k\u00f6r\u00fcklemek, \u00fclkemize olan inanc\u0131m\u0131z\u0131 k\u0131rmak. ,T\u00fcrk milleti ve T\u00fcrkiye Cumhuriyeti son 1000 y\u0131l\u0131n en a\u011f\u0131r sald\u0131r\u0131lar\u0131ndan biri alt\u0131nda! ,Sonu\u00e7; TL enstr\u00fcmanlar tarihi al\u0131m f\u0131rsat\u0131 veriyor! ,\u015eimdi d\u00f6vizden TL'ye d\u00f6n\u00fcp T\u00fcrk sermaye piyasalar\u0131na ve TL enstr\u00fcmanlara sahip \u00e7\u0131kma g\u00fcn\u00fc. Bu ad\u0131m\u0131 atanlar\u0131n 12-48 ay i\u00e7inde nas\u0131l bir kazan\u00e7 elde edece\u011fini hep birlikte g\u00f6rece\u011fiz. ,G\u00fcn birlik olma ve varl\u0131klar\u0131m\u0131za sahip \u00e7\u0131kma g\u00fcn\u00fc. Bu dalga atlat\u0131l\u0131nca, bu finansal darbenin sahipleri ile kal\u0131c\u0131 hesapla\u015fma da elbette ba\u015flayacak."