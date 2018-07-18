Yiğit Bulut'tan yabancı satıcı tavsiyesi

Cumhurba\u015fkan\u0131 Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 Yi\u011fit Bulut, Star gazetesindeki k\u00f6\u015fe yaz\u0131s\u0131nda yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131 TL varl\u0131klarda al\u0131ma y\u00f6nlendirdi.\r\n\r\n,Bulut'un yaz\u0131s\u0131nda kulland\u0131\u011f\u0131 "Yabanc\u0131lar ne sat\u0131yorsa al\u0131n! Sonra geri d\u00f6n\u00fcp onlara daha pahal\u0131ya satacaks\u0131n\u0131z." ifadeleri dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\n,Yi\u011fit Bulut yaz\u0131s\u0131nda, "\u2018Yabanc\u0131lar sat\u0131yor\u2019 dediklerinde, ak\u0131ll\u0131 olanlar\u0131n, i\u015fi bilenlerin mal toplad\u0131klar\u0131 y\u0131llar sonra ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Bu y\u00fczden size \u015funu s\u00f6yl\u00fcyorum: ,Ekonomi konusundaki yorumlar\u0131yla dikkat \u00e7eken Yi\u011fit Bulut, yat\u0131r\u0131mc\u0131lara "Korkmadan ne bulursan\u0131z al\u0131n." tavsiyesinde bulundu.,T\u00fcrk \u015firketleri alt\u0131n ve dolar, hatta euro baz\u0131nda tarih\u00ee dip seviyelerden i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor. Hazine bonolar\u0131nda ciddi getiri var. Size tavsiyem k\u0131sa vadeli d\u00fc\u015f\u00fcnmeyin ve T\u00fcrkiye\u2019ye g\u00fcvenerek yabanc\u0131lar ne sat\u0131yorsa al\u0131n." ifadelerini kulland\u0131.