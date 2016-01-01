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Ramazan
Yılan, eriyen asfalta yapıştı
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Tavşanlı ilçesinden aracıyla Tunçbilek beldesine gitmek için yola çıkan Ali Yaşaroğlu, yol ortasında sıcaktan eriyen asfalta yapışan yılanı fark etti.
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