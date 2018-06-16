Yılan iki çocuk annesi kadını yuttu! Pitonu o hâlde görünce...

\u0130ki \u00e7ocuk annesi kad\u0131n\u0131n kaybolmas\u0131 \u00fczerine herkes aramaya \u00e7\u0131kt\u0131, hareket edemeyen dev bir piton g\u00f6rd\u00fcklerinde korkun\u00e7 bir \u015f\u00fcpheye kap\u0131ld\u0131lar. ,Endonezya'daki Persiapan Lawela k\u00f6yl\u00fcleri, sekiz metrelik bir piton g\u00f6rd\u00fcklerinde y\u0131lan\u0131n hareket etmekte zorland\u0131\u011f\u0131n\u0131 farkettiler. \r\n,Elbiseleri ve tak\u0131lar\u0131 bile \u00fczerinde olan kad\u0131n\u0131n cans\u0131z bedeni y\u0131lan\u0131n i\u00e7inden \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Wa Tiba'n\u0131n kaybolu\u015fu ise Per\u015fembe ak\u015fam\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti. \r\n,G\u00fcneydo\u011fu Sulawesi'ye ba\u011fl\u0131 Persiapan Lawela k\u00f6y\u00fc sakinlerinden Ayu Kartika, ya\u015fananlar\u0131 anlatt\u0131:\r\n\r\n,54 ya\u015f\u0131ndaki Wa Tiba, d\u00fcnyada kimsenin hayal bile edemeyece\u011fi bir \u015fekilde \u00f6ld\u00fc.\r\n\r\n,Bah\u00e7esine \u00e7al\u0131\u015fmaya giden kad\u0131n, ak\u015fam eve d\u00f6nmedi. ,Pasifik Okyanusu'ndaki adalar \u00fclkesi Sulawesi'de d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck pitonlar\u0131ndan baz\u0131lar\u0131 ya\u015f\u0131yor.,Y\u0131lan\u0131n \u00f6ld\u00fcr\u00fcl\u00fcp i\u00e7i a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda deh\u015fete d\u00fc\u015f\u00fcren g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,\u0130nsanlar deh\u015fete d\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,Dev y\u0131lan\u0131n karn\u0131n\u0131 yar\u0131p i\u00e7ine bakt\u0131klar\u0131nda ise iki \u00e7ocuk annesi Wa Tiba'n\u0131n piton taraf\u0131ndan yutuldu\u011funu g\u00f6rd\u00fcler.\r\n,"Herkes a\u011fl\u0131yordu, herkes \u015foke olmu\u015ftu. ,Zavall\u0131 kad\u0131n. Bu bir korku filmi gibiydi. ,Yak\u0131nlar\u0131 ve di\u011fer k\u00f6yl\u00fcler, Cuma sabah\u0131ndan itibaren kad\u0131n\u0131 aramaya ba\u015flad\u0131.\r\n