Yılandan hiç korkmadan boynuna doladı

Bart\u0131n\u2019\u0131n Kozca\u011f\u0131z beldesi Bakio\u011flu K\u00f6y\u00fcnde 63 ya\u015f\u0131ndaki \u0130brahim Arslant\u00fcrk, \u00e7\u0131plak elleri ile yakalad\u0131\u011f\u0131 2 y\u0131lan\u0131 k\u00f6yl\u00fclerin korku dolu bak\u0131\u015flar\u0131 ile boynuna dolayarak adeta oynad\u0131. ,E\u015fi ile tarlada \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131 s\u0131rada \u00f6n\u00fcnden ge\u00e7en iki y\u0131lan\u0131 eliyle yakalad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatan Arslant\u00fcrk kendisini cep telefonu ile \u00e7eken arkada\u015f\u0131na yapt\u0131\u011f\u0131 rahat tav\u0131rlar\u0131 izleyenleri tedirgin etti. \r\n\r\n,Yakla\u015f\u0131k 1,5 metre uzunlu\u011funda iki y\u0131lan\u0131 eliyle yakalayan \u0130brahim Arslant\u00fcrk, korkusuzca y\u0131lanlar\u0131 boynuna dolad\u0131\u011f\u0131 anlar vatanda\u015flar taraf\u0131ndan cep telefonu ile kaydedilirken, baz\u0131 k\u00f6yl\u00fcler ize olanlar\u0131 uzaktan izlemekle yetindi. ,<p><a href="http:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/fotogaleri\/yilandan-hic-korkmadan-boynuna-doladi-10362.aspx" target="_blank"><span style="color:#0000FF"><span style="font-size:16px"><strong>V\u0130DEOSU \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/p>\r\n