Yılanların dansı görenleri şaşırttı

Hatay\u2019\u0131n Yaylada\u011f\u0131 il\u00e7esinde bir bah\u00e7ede birbirlerine sar\u0131lm\u0131\u015f yakla\u015f\u0131k 2 metre uzunlu\u011fundaki y\u0131lanlar\u0131n ilgin\u00e7 dans\u0131 cep telefonu kameras\u0131yla kaydedildi. ,\u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 \u015eak\u015fak k\u00f6y\u00fcndeki bah\u00e7esinde iki y\u0131lan\u0131n sarma\u015f dola\u015f ettikleri dans, bah\u00e7e sahibini \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. Bah\u00e7esinde y\u0131lanlar\u0131 g\u00f6ren Mehmet Ali Alt\u0131ok hemen cep telefonu ile y\u0131lanlar\u0131n dans\u0131n\u0131 kaydetti. 4\r\n\r\n,Y\u0131lanlar\u0131n uzun s\u00fcre sarma\u015f dola\u015f dans etmesine \u015fahit olan Alt\u0131ok, \u201cBayram dolay\u0131s\u0131yla k\u00f6y\u00fcm\u00fcze geldim. K\u00f6ydeki bah\u00e7emi dola\u015f\u0131rken \u00e7al\u0131l\u0131klar\u0131n i\u00e7erisinde birbirlerine sar\u0131lm\u0131\u015f iki y\u0131lan g\u00f6rd\u00fcm. Ben de bu s\u0131rada hemen cep telefonum ile kayda girdim. Uzun s\u00fcre dans ettiler. Etraftaki hi\u00e7bir \u015feye ald\u0131rmad\u0131lar. \u00c7ok g\u00fczeldi\u201d dedi. \r\n,Alt\u0131ok, y\u0131lanlar\u0131n daha sonra ormanl\u0131k alana do\u011fru gittiklerini s\u00f6yledi.