Yıldırım ikna etti, Koç transfer edecek!

Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n ikna etti\u011fi Dante, Fenerbah\u00e7e'nin yeni Ba\u015fkan\u0131 Ali Ko\u00e7\u2019un ekibine de sunuldu.,Stopere mutlaka bir takviye yapmas\u0131 planlanan Fenerbah\u00e7e\u2019nin g\u00fcndeminde Dante var. Ancak transferin perde arkas\u0131 son derece ilgin\u00e7. \u00c7\u00fcnk\u00fc Brezilyal\u0131 stoperle ilk olarak Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m temasa ge\u00e7ti.\r\n, \r\nSe\u00e7im \u00f6ncesi g\u00f6r\u00fc\u015fmelere ba\u015flanan y\u0131ld\u0131z her konuda ikna edildi. Ancak Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019\u0131n se\u00e7imi kaybetmesi oyuncu cephesini yine de vazge\u00e7irmedi.\r\n \r\n,Fanatik\u2019ye yer alan habere g\u00f6re 34 ya\u015f\u0131ndaki stoperin menaceri Ali Ko\u00e7\u2019un ekibiyle irtibata ge\u00e7erek oyuncusunun gereken \u015fartlar olu\u015fmas\u0131 halinde imzay\u0131 atabilece\u011fini iletti.\r\n \r\n,Teknik direkt\u00f6r konusu belirlendikten sonra Dante\u2019nin durumu da masaya yat\u0131r\u0131lacak.\r\n, Bayern M\u00fcnih\u2019ten sonra Wolfsburg\u2019a giden ve Almanya kariyerine Nice\u2019e transfer olarak son veren Dante, geride kalan sezonda tam 48 ma\u00e7a \u00e7\u0131kt\u0131, 1 gol 1 asist yapt\u0131.\r\n ,\r\nTecr\u00fcbeli savunmac\u0131n\u0131n ayr\u0131lmak istedi\u011fi ve kariyerine T\u00fcrkiye\u2019de devam etmeyi planlad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.