Yıldırım'ın ne yaptığı ortaya çıktı

Fenerbah\u00e7e'de se\u00e7imi Ali Ko\u00e7'a kaybedip kongre alan\u0131n erkenden terk eden Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n nerede oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,,Ba\u015fkanl\u0131k se\u00e7imini kaybettikten sonra Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n ne yapt\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Pazar g\u00fcn\u00fcnden bu yana evinden \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131 Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n herhangi bir a\u00e7\u0131klama yapmad\u0131\u011f\u0131 ve d\u0131\u015f d\u00fcnyaya kap\u0131lar\u0131n\u0131 kapatt\u0131\u011f\u0131 bilgisine ula\u015f\u0131ld\u0131.\r\n \r\n,Fenerbah\u00e7e'nin eski ba\u015fkan\u0131 Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki d\u00f6nemlerde bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131p yapmayaca\u011f\u0131 merak konusu olmaya devam ediyor. (Skorer),Tatile \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 konu\u015fulan Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n tatil plan\u0131n\u0131 bozdu\u011funu ve se\u00e7imden hemen sonra evine gitti\u011fi belirtildi.