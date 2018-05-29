Yıldırım talimat verdi! Ağır cezalar geliyor

Ba\u015fbakan Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n Ula\u015ft\u0131rma, Denizcilik ve Haberle\u015fme Bakanl\u0131\u011f\u0131na verdi\u011fi talimat do\u011frultusunda Karayollar\u0131 Ta\u015f\u0131ma Y\u00f6netmeli\u011fi'nde ger\u00e7ekle\u015ftirilen ve 25 May\u0131s 2018 tarihli Resmi Gazete'de yay\u0131mlanan d\u00fczenlemeyle korsan ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k yapanlara a\u011f\u0131r cezalar geldi.\r\n\r\n,Y\u0131ld\u0131r\u0131m talimat verdi! A\u011f\u0131r cezalar geliyor,Bu kapsamda, ta\u015f\u0131t\u0131n\u0131 \u00e7e\u015fitli korsan internet uygulamalar\u0131na kulland\u0131ran D2 yetki belgesi sahiplerinin bu faaliyetlerine devam etmeleri halinde kar\u015f\u0131la\u015facaklar\u0131 yapt\u0131r\u0131mlara ili\u015fkin d\u00fczenleme yap\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Buna g\u00f6re, karayolu ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131\u011f\u0131 faaliyetinde bulunmak i\u00e7in belge alanlar\u0131n, kendi ta\u015f\u0131ma kapsamlar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 veya belgesi olmayanlara ta\u015f\u0131tlar\u0131n\u0131 kulland\u0131rmalar\u0131 durumunda, belge sahiplerine \u00e7e\u015fitli cezalar verilecek. B\u00f6ylelikle yetkisi d\u0131\u015f\u0131nda ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k yapanlara \u00f6ncelikle uyar\u0131 yap\u0131lacak, tekrar\u0131 durumunda ise belge iptali ve 2 y\u0131l yasaklanmaya varacak idari i\u015flemler uygulanacak.\r\n\r\n,\u00d6te yandan, yasa d\u0131\u015f\u0131 ta\u015f\u0131mac\u0131l\u0131k yapanlar\u0131n \u00f6zellikle D2 belge sahibi firmalarla anla\u015farak bu firmalar\u0131n belgelerinde kay\u0131tl\u0131 ta\u015f\u0131tlar\u0131n\u0131 faaliyetlerinde kulland\u0131\u011f\u0131 ve bu i\u015ften teknoloji kullan\u0131m \u00fccreti ad\u0131 alt\u0131nda komisyon ald\u0131\u011f\u0131 tespit edildi.\r\n\r\n,Yeni d\u00fczenlemeyle ta\u015f\u0131tlar\u0131n\u0131 yasa d\u0131\u015f\u0131 faaliyetler i\u00e7in kulland\u0131ran D2 belge sahiplerine ilk tespit i\u00e7in 50 uyar\u0131 cezas\u0131 verilecek. Bu uyar\u0131lar 3 bin lira yat\u0131r\u0131larak kald\u0131r\u0131labilecek.\r\n\r\nTa\u015f\u0131tlar\u0131n\u0131 yasa d\u0131\u015f\u0131 faaliyetler i\u00e7in kulland\u0131ran D2 belge sahiplerinin 1 y\u0131l i\u00e7inde iki defa ayn\u0131 ihlali ger\u00e7ekle\u015ftirdikleri tespit edilirse, yetki belgeleri iptal edilecek ve ayn\u0131 faaliyeti 2 y\u0131l boyunca yapmalar\u0131 yasaklanacak