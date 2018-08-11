Yıldız futbolcu milli takımı bıraktığını açıkladı.

Y\u0131ld\u0131z futbolcu milli tak\u0131m\u0131 b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Son olarak milli ma\u00e7 esnas\u0131nda milli mar\u015f \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda el hareketi yapmakla su\u00e7lanan futbolcudan beklenen a\u00e7\u0131klama geldi.,Barcelona'n\u0131n y\u0131ld\u0131z savunmac\u0131s\u0131 Gerard Pique, \u0130spanya Milli Tak\u0131m\u0131\u2019n\u0131 b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Barcelonal\u0131 futbolcu, son y\u0131llarda Katalonya lehine a\u00e7\u0131klamalar\u0131yla tepki g\u00f6rm\u00fc\u015f ve milli ma\u00e7 s\u0131ras\u0131nda \u0130spanya milli mar\u015f\u0131 \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 s\u0131rada el hareketi yapmakla su\u00e7lanm\u0131\u015ft\u0131.,\u0130spanya'daki baz\u0131 kesimlerden tepki \u00e7eken Pique, bu zamana kadar yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamalarda Katalonya Milli Tak\u0131m\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in \u0130spanya Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n formas\u0131n\u0131 giydi\u011fini ama bunu isteyerek, mutlu bir \u015fekilde yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtmi\u015fti.,Milli tak\u0131mda 102 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan ve 5 gol kaydeden Pique, \u00fclkesiyle 2010 D\u00fcnya Kupas\u0131 ve 2012 Avrupa \u015fampiyonlu\u011funu ya\u015fad\u0131.,.