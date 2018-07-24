Yıldız futbolcu Millî Takımı seçecek...

Hollanda Mill\u00ee Tak\u0131m\u0131'n\u0131n t\u00fcm ya\u015f gruplar\u0131nda oynayan Ferdi Kad\u0131o\u011flu'na, T\u00fcrkiye A Mill\u00ee Futbol Tak\u0131m\u0131'n\u0131n yolu a\u00e7\u0131l\u0131yor.\r\n,Nerede oynayaca\u011f\u0131 merak konusuydu...,Teknik Direkt\u00f6r Mircea Lucescu, gen\u00e7 futbolcuyu mill\u00ee tak\u0131m kadrosuna \u00e7a\u011f\u0131rmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.\r\n\r\n,18 ya\u015f\u0131ndaki orta sahan\u0131n, teklif gelmesi durumunda T\u00fcrkiye'yi tercih edece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,F.Bah\u00e7e y\u00f6netimi de yabanc\u0131 kontenjan\u0131na girmemesi i\u00e7in A Mill\u00ee Tak\u0131m\u0131 se\u00e7mesi konusunda Ferdi'ye tavsiyede bulunuyor. (S\u00f6zc\u00fc)\r\n,.,Y\u0131ld\u0131z futbolcu Mill\u00ee Tak\u0131m karar\u0131n\u0131 verdi.