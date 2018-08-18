Yıldız futbolcunun kariyeri bitebilir!

\u0130ngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un G\u00fcney Koreli y\u0131ld\u0131z\u0131 Heung-Min Son'un futbol hayat\u0131 bitebilir.,Fanatik'in haberine g\u00f6re Tottenham'\u0131n y\u0131ld\u0131z futbolcusu Heung-Min Son'un futbol kariyeri tehlikede! \r\n\r\n,\u0130ngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'un G\u00fcney Koreli y\u0131ld\u0131z\u0131 Heung-Min Son'a k\u00f6t\u00fc haber geldi.\r\n\r\n,\u00dclkesi taraf\u0131ndan askere \u00e7a\u011f\u0131r\u0131lan Heung-Min Son'un tek umudu \u00fclkesine alt\u0131n madalya getirmekti ancak d\u00fcn oynanan Malezya-G\u00fcney Kore ma\u00e7\u0131ndan k\u00f6t\u00fc haber geldi.\r\n\r\nHeung-Min'in en az 21 ay askerik yapmas\u0131 gerekiyor. E\u011fer G\u00fcney Koreli y\u0131ld\u0131z g\u00f6revini yapmazsa yasalara g\u00f6re hapis cezas\u0131 alacak.\r\n\r\n,Son \u015fuan itibariyle askere gitmek zorunda. Fakat hala gitmemek i\u00e7in bir \u015fans\u0131 bulunuyor. \r\n,\r\nG\u00fcney Kore yasalar\u0131na g\u00f6re Olimpiyatlar'da veya Asya Oyunlar\u0131'nda madalya kazanan futbolcular ayr\u0131cal\u0131k kazan\u0131p istemezlerse askere gitmiyor.\r\n\r\n,Fakat \u015fuan i\u00e7in Son'un herhangi bir milli madalyas\u0131 yok. Son, Bayer Leverkusen izin vermedi\u011fi i\u00e7in 2014 y\u0131l\u0131nda G\u00fcney Kore'nin Asya Oyunlar\u0131'nda ald\u0131\u011f\u0131 alt\u0131n madalya ald\u0131\u011f\u0131 kadrosunda yer alamam\u0131\u015ft\u0131. 2015 y\u0131l\u0131nda ise Son bu sefer kadroda olmas\u0131na kar\u015f\u0131n finalde Avustralya'ya kaybettiler ve bu f\u0131rsat ka\u00e7m\u0131\u015f oldu.