Yıldız golcü Galatasaray için İstanbul'a geliyor

\u00c7in S\u00fcper Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian, 30 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun bonservisini bu yaz K\u00f6ln'den 29 milyon euro kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda alm\u0131\u015ft\u0131. ,Fransa'da yay\u0131n yapan RMC Sport'un muhabirlerinden Loic Tanzi'nin payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 habere g\u00f6re Cim Bom, Alman ekibi K\u00f6ln'\u00fcn de talip oldu\u011fu golc\u00fc futbolcunun transferini bitirmek \u00fczere. \r\n\r\n,Tanzi, Frans\u0131z santrforun ilerleyen saatlerde \u0130stanbul'a gelerek son detaylar\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fece\u011fi ve Sar\u0131 K\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar'a imza ataca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti. \r\n\r\n,Fransa bas\u0131n\u0131, \u00c7in liginde forma giyen golc\u00fc futbolcu Anthony Modeste'nin Galatasaray'la g\u00f6r\u00fc\u015fmek \u00fczere \u0130stanbul'a gidece\u011fini yazd\u0131. ,Bafetimbi Gomis'i Al Hilal'e satan Galatasaray, forvet transferi i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bast\u0131. \r\n\r\n