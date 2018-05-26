Yıldız Tilbe'den Hande Yener ve Demet Akalın ile kavga iddialara cevap

Hareketli hayat tarz\u0131yla konu\u015fulan Y\u0131ld\u0131z Tilbe, \u015fimdi de kavga iddias\u0131yla g\u00fcndeme geldi.,Tilbe, ge\u00e7en hafta \u00e7\u0131kan \u201cY\u0131ld\u0131z Tilbe\u2019nin Y\u0131ld\u0131zl\u0131 \u015eark\u0131lar\u0131\u201d alb\u00fcm\u00fcn\u00fcn haz\u0131rl\u0131k a\u015famas\u0131nda, sanat\u00e7\u0131lar aras\u0131nda baz\u0131 polemikler ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131na cevap verdi.,Tilbe, Hande Yener ile Demet Akal\u0131n\u2019\u0131n en ba\u015f\u0131ndan ayn\u0131 CD\u2019de olmama \u015fart\u0131 ko\u015ftuklar\u0131 y\u00f6n\u00fcndeki haberlerle ilgili \u015f\u00f6yle konu\u015ftu.,\u201cKi\u015filerin birbiri ile polemi\u011fi olabilir. Ama s\u00f6z konusu i\u015fimiz olunca polemikleri bir yana b\u0131rakt\u0131k. ,Herkes kendi \u015fark\u0131s\u0131n\u0131 s\u00f6yledi, polemik falan olmad\u0131\u201d dedi.,.