Yıldız Tilbe'nin çorapları olay oldu

\u00c7i\u00e7ek desenli \u00e7oraplar\u0131yla dikkatleri \u00fcst\u00fcne \u00e7eken Y\u0131ld\u0131z Tilbe, s\u0131k s\u0131k sahnede \u00e7oraplar\u0131n\u0131 d\u00fczeltti.\r\n\r\n,Pop m\u00fczi\u011fin en sevilen seslerinden olan Y\u0131ld\u0131z Tilbe, \u00f6nceki ak\u015fam hayranlarna unutulmaz bir gece ya\u015fatt\u0131.\r\n\r\n,Dans\u0131 ve \u015fark\u0131lar\u0131yla ad\u0131ndan s\u00f6z ettiren \u015fark\u0131c\u0131 bu defa da \u00e7oraplar\u0131yla g\u00fcndem oldu.,.,Ge\u00e7en g\u00fcnlerde Y\u0131ld\u0131z T\u0130lbe'nin O Ses T\u00fcrkiye kadrosundan ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 iddialar\u0131 ortaya at\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,.., Ancak Y\u0131ld\u0131z Tilbe bu iddialar\u0131 yalanlad\u0131.,Y\u0131ld\u0131z Tilbe, konserinin ortas\u0131nda ayakkab\u0131lar\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kartarak performans\u0131na \u00e7oraplar\u0131yla devam etti.