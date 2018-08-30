Yıldız Tilbe'nin tweeti sosyal medyaya damga vurdu

\u00d6yle bir tweet att\u0131 ki...,Y\u0131ld\u0131z Tilbe, Twitter'dan bilim insan\u0131 Darwin hakk\u0131nda bir payla\u015f\u0131mda bulunarak, "Darwin ya\u015fasayd\u0131 evrimi reddederdi, onun zaman\u0131nda bilim bu kadar ilerde de\u011fildi, ne bilsin zavall\u0131." dedi.\r\n,Y\u0131ld\u0131z Tilbe sosyal medyay\u0131 sallad\u0131.,Y\u0131ld\u0131z Tilbe'nin \u0130ngiliz bilim insan\u0131 Charles Darwin hakk\u0131nda payla\u015f\u0131m yaparak, "Darwin ya\u015fasayd\u0131 evrimi reddederdi, onun zaman\u0131nda bilim bu kadar ilerde de\u011fildi, ne bilsin zavall\u0131. ,Sosyal medyada pek \u00e7ok etkile\u015fim alan tweetin ard\u0131ndan Tilbe'nin payla\u015f\u0131mlar\u0131na devam etti\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,\u0130zmir'in Konak il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 G\u00fcltepe semtinde gecekondu mahallesinde do\u011fmu\u015f olan Y\u0131ld\u0131z Tilbe ailesinin alt\u0131 \u00e7ocu\u011fundan en k\u00fc\u00e7\u00fc\u011f\u00fcd\u00fcr. Ailesi i\u00e7inde "Yadigar" takma ad\u0131yla hitap edilmi\u015ftir. Annesinin ad\u0131 Altun, babas\u0131n\u0131n ad\u0131 Ali'dir. Orta ikinci s\u0131n\u0131fta okudu\u011fu Mustafa Rahmi Balaban Okulu'nda e\u011fitimini b\u0131rakmak zorunda kalm\u0131\u015ft\u0131r,DNA bile \u015funun \u015furas\u0131nda yeni ke\u015ffedildi, insan v\u00fccudunda bilinmeyen sonsuz \u015feyler var daha haberimiz yok kendimizden" dedi.\r\n\r\n,\u00c7ok k\u00fc\u00e7\u00fck ya\u015flardan beri \u015fark\u0131 s\u00f6ylemeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. 18 ya\u015f\u0131ndan \u00f6nce evlenmi\u015ftir. Sezen Bur\u00e7in (d.1985) ad\u0131nda bir k\u0131z \u00e7ocu\u011fu oldu.1989 y\u0131l\u0131nda bo\u015fand\u0131.. Daha sonra 5 y\u0131l evli kald\u0131\u011f\u0131 G\u00fcng\u00f6r Karahan'dan ayr\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Sonralar\u0131 \u0130zmir'de \u00e7e\u015fitli gece kul\u00fcplerinde \u015fark\u0131c\u0131l\u0131k yapmaya ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r.Sahneye ilk olarak 1990 y\u0131l\u0131nda Cengiz \u00d6z\u015feker'in patronu oldu\u011fu bir kl\u00fcpte ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. 1991 y\u0131l\u0131n\u0131n sonlar\u0131nda Sezen Aksu, Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gelmi\u015f ve vokalistlik teklif etmi\u015ftir. \u0130ki sanat\u00e7\u0131 tan\u0131\u015fm\u0131\u015f, Tilbe vokalistlik teklifini kabul ederek \u0130stanbul'a gelmi\u015f, Sezen Aksu'nun evine ta\u015f\u0131nm\u0131\u015ft\u0131r. Sezen Aksu'ya konserlerinde ve alb\u00fcmlerinde vokallik yapm\u0131\u015ft\u0131r.,.Sezen Aksu ile yollar\u0131 ayr\u0131ld\u0131ktan sonra \u0130stanbul'un gece kul\u00fcplerinde \u015fark\u0131 s\u00f6ylemeye ba\u015flam\u0131\u015ft\u0131r. Bu s\u0131rada Cem \u00d6zer'in "Laf Laf\u0131 A\u00e7\u0131yor" isimli program\u0131nda solistlik teklifi alm\u0131\u015f ve bir s\u00fcre program\u0131n solisti olarak \u015fark\u0131 s\u00f6ylemi\u015ftir. Bu programda kazand\u0131\u011f\u0131 \u00fcn ile alb\u00fcm teklifleri alarak 1994 y\u0131l\u0131n\u0131n yaz\u0131nda ilk klibini Cenk Torun'la birlikte oynad\u0131\u011f\u0131 "Delikanl\u0131m" adl\u0131 par\u00e7aya \u00e7ekti. Bu y\u0131llarda bir\u00e7ok sanat\u00e7\u0131ya hit olan \u015fark\u0131lar vermi\u015f, vokaller yapm\u0131\u015ft\u0131r.1996 y\u0131l\u0131nda narkotik \u015fube taraf\u0131ndan sanat\u00e7\u0131n\u0131n evine yap\u0131lan bask\u0131nda bir miktar esrar bulunmu\u015f ve Tilbe \u00fc\u00e7 g\u00fcn g\u00f6zalt\u0131nda tutulmu\u015f ard\u0131ndan serbest b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r.,Esrardan kurtulmak i\u00e7in Bal\u0131kl\u0131 Rum Hastanesinde bir s\u00fcre tedavi g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fcr.Yazd\u0131\u011f\u0131 \u015fark\u0131larda h\u00fcz\u00fcn, a\u015fk ve ayr\u0131l\u0131k konular\u0131n\u0131 edinmi\u015f olan Y\u0131ld\u0131z Tilbe \u015fark\u0131lar\u0131 ve bestelerinde romantik konular\u0131 i\u015flemi\u015ftir Tarz olarak pop ile ba\u015flam\u0131\u015f ve repertuvar\u0131n\u0131 geni\u015fleterek arabesk, halk m\u00fczi\u011fi ve sanat m\u00fczi\u011fi formlar\u0131n\u0131 da kullanm\u0131\u015ft\u0131r.,2006 y\u0131l\u0131nda yay\u0131nlanan ve sanat\u00e7\u0131n\u0131n maxi-single \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 olan Tan\u0131d\u0131m Seni, 6 \u015fark\u0131 ve 2 versiyonla toplamda 8 \u015fark\u0131 bar\u0131nd\u0131r\u0131p, sanat\u00e7\u0131n\u0131n 11. alb\u00fcm\u00fcd\u00fcr. Alb\u00fcmdeki t\u00fcm \u015fark\u0131lar\u0131n s\u00f6z ve m\u00fczi\u011fi Y\u0131ld\u0131z Tilbe'ye aittir.2012 y\u0131l\u0131n\u0131n ba\u015flar\u0131nda TRT M\u00fczik kanal\u0131nda 5 hafta s\u00fcren "\u015eark\u0131lar\u0131n Y\u0131ld\u0131z\u0131" adl\u0131 m\u00fczik program\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131r. ,Program daha sonra TRT'nin maddi imkanlar\u0131n\u0131n yetersizli\u011fi gerek\u00e7esi ile yay\u0131ndan kald\u0131r\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. 28 Ekim 2012 tarihi itibariyle her pazar ak\u015fam\u0131 Flash TV'de yay\u0131nlanan "Y\u0131ld\u0131z Tilbe ile" isimli televizyon program\u0131yla ekranlara geri d\u00f6nm\u00fc\u015ft\u00fcr.,.