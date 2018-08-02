Yılın bombası Marmaris'te patladı!

T\u00fcrkiye'de y\u0131l\u0131n transfer bombas\u0131... Tatilini Marmaris\u2019te ge\u00e7iren \u00fcnl\u00fc isimle bire bir g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirildi...\r\n,Avrupa\u2019dan bir\u00e7ok ekibin radar\u0131nda bulunan Mandzukic\u2019in, 6 milyon Euro\u2019luk maa\u015f talebinde bulundu\u011fu \u00f6\u011frenildi.\r\n,D\u00fcn otelden ayr\u0131lan Umut G\u00fcner\u2019in, g\u00f6r\u00fc\u015fmenin detaylar\u0131n\u0131 Be\u015fikta\u015f Ba\u015fkan\u0131 Fikret Orman\u2019la payla\u015faca\u011f\u0131 bildirildi. (Fanatik)\r\n,Be\u015fikta\u015f Asba\u015fkan\u0131 Umut G\u00fcner, solu\u011fu oyuncunun kald\u0131\u011f\u0131 otelde ald\u0131.\r\n,32 ya\u015f\u0131ndaki futbolcuyla 2 y\u0131ld\u0131r ilgilenen Be\u015fikta\u015f, y\u0131ld\u0131z isim i\u00e7in harekete ge\u00e7ti, G\u00fcner, Juventus\u2019un yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rmaya karar verdi\u011fi d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc golc\u00fcyle bire bir g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,D\u00fcnya Kupas\u0131\u2019nda H\u0131rvatistan Milli Tak\u0131m\u0131\u2019yla ikincilik ya\u015fayan Juventus\u2019un y\u0131ld\u0131z golc\u00fcs\u00fc Mario Mandzukic, yo\u011fun ge\u00e7en sezonun yorgunlu\u011funu atlatmak i\u00e7in rotas\u0131n\u0131 Marmaris olarak belirledi.\r\n