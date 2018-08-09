Yıllar sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

Kepez Belediyesi\u2019nin k\u00fclt\u00fcr ve sanat etkinlikleri kapsam\u0131nda Amir Ate\u015f Semt Kona\u011f\u0131\u2019nda olu\u015fturdu\u011fu, \u2018Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 M\u00fczesi\u2019 a\u00e7\u0131ld\u0131.,Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 filminde rol alan sanat\u00e7\u0131lar\u0131nda kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 etkinlikte, Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Menderes T\u00fcrel, piyanoyla Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 fon m\u00fczi\u011fini \u00e7alarak, sanat\u00e7\u0131lara jest yapt\u0131. ,M\u00fczede, Kemal Sunal ve Halit Ak\u00e7atepe\u2019nin silikon heykelinin yan\u0131 s\u0131ra, s\u0131ralar\u0131n \u00fczerinde Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 yazar\u0131 R\u0131fat Ilgaz, y\u00f6netmen Ertem E\u011filmez, filmde rol alan oyuncular\u0131n foto\u011fraflar\u0131 yer al\u0131yor.,Ye\u015fil\u00e7am\u2019\u0131n unutulmaz film serisi \u2018Hababam S\u0131n\u0131f\u0131\u2019, Kepez Belediyesi taraf\u0131ndan olu\u015fturulan bir m\u00fcze ile \u00f6l\u00fcms\u00fczle\u015ftirildi. Amir Ate\u015f Semt Kona\u011f\u0131, Hababam S\u0131n\u0131f\u0131\u2019n\u0131n hat\u0131ralar\u0131na ev sahipli\u011fi yap\u0131yor.,Y\u00f6netmen Ertem E\u011filmez taraf\u0131ndan 1975, 1976, 1977 ve 1978\u2019de Ko\u015fuyolu Adile Sultan Kasr\u0131\u2019nda \u00e7ekilen Hababam S\u0131n\u0131f\u0131\u2019n\u0131n hat\u0131ralar\u0131ndan olu\u015fturulan m\u00fczede, Kemal Sunal ve Halit Ak\u00e7atepe\u2019nin silikon heykeli, s\u0131ralar\u0131n \u00fczerinde Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 yazar\u0131 R\u0131fat Ilgaz, y\u00f6netmen Ertem E\u011filmez, filmde rol alan Adile Na\u015fit, Cem G\u00fcrdap, S\u0131tk\u0131 Ak\u00e7atepe, Kemal Sunal, M\u00fcnir \u00d6zkul, Muharrem G\u00fcrses, Ahmet Sezerel, Feridun \u015eavl\u0131 ve Tar\u0131k Akan\u2019\u0131n birer foto\u011fraflar\u0131 yer al\u0131yor.,S\u0131n\u0131f\u0131n duvarlar\u0131nda ise filmden kesitlerin bulundu\u011fu foto\u011fraf karelerine yer verildi\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc.,A\u00e7\u0131l\u0131\u015f t\u00f6renine, Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Menderes T\u00fcrel, Kepez Belediye Ba\u015fkan\u0131 Hakan T\u00fct\u00fcnc\u00fc, Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 oyuncular\u0131ndan B\u00fclent \u0130\u011fdiro\u011flu, Ercan Gezmi\u015f, Cengiz Nezir, Ey\u00fcp G\u00fc\u00e7men, Erg\u00fcn S\u00f6zen, Cafer Dere, Dilaver G\u00fcr, Faruk \u015eavl\u0131, \u00dcmit Do\u011fru, Mehmet \u00c7atay, Kazanfer \u015eener de kat\u0131ld\u0131. Oyuncular m\u00fczeyi gezdi, protokolle sohbet edip, hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirdi.,B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Menderes T\u00fcrel, piyanoyla Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 fon m\u00fczi\u011fini \u00e7alarak, sanat\u00e7\u0131lara jest yapt\u0131. T\u00fcrel`in \u00e7ald\u0131\u011f\u0131, `Ah bu hayat \u00e7ekilmez` par\u00e7as\u0131na t\u00fcm oyuncular birlikte e\u015flik etti. Nostaljik havan\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 etkinlikte oyuncular duygusal anlar ya\u015fad\u0131.,Kepez Belediye Ba\u015fkan\u0131 Hakan T\u00fct\u00fcnc\u00fc, Antalya`n\u0131n T\u00fcrk Sinemas\u0131\u2019na y\u00f6n veren, ayr\u0131cal\u0131kl\u0131 bir \u015fehir oldu\u011funu belirtti.,\u00d6zellikle Ye\u015fil\u00e7am yap\u0131mlar\u0131n\u0131n g\u00f6n\u00fcl d\u00fcnyas\u0131nda minnet olarak farkl\u0131 bir yer tuttu\u011funu dile getiren T\u00fct\u00fcnc\u00fc, "Bu filmlerin i\u00e7erisinde en muhte\u015femi de Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 eserleri. Y\u0131llard\u0131r hep beraber tekrar tekrar izlemekten b\u0131kmad\u0131k, usanmad\u0131k ve usanmayaca\u011f\u0131z. B\u00f6ylesine g\u00fczel bir \u015fehre, b\u00f6yle bir m\u00fczenin var olmas\u0131n\u0131n yak\u0131\u015faca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck. Bug\u00fcn de Hababam S\u0131n\u0131f\u0131\u2019n\u0131n hayatta kalan oyuncular\u0131yla ve Antalyal\u0131larla beraber bu m\u00fczeyi a\u00e7\u0131yor olmaktan gurur duyuyorum" dedi.,Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 M\u00fczesi`nde hayatta kalan karakter sanat\u00e7\u0131lar\u0131yla bir araya gelen Antalya B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Menderes T\u00fcrel, insan\u0131n g\u00f6rd\u00fckleri kar\u015f\u0131s\u0131nda etkilendi\u011fini belirtti.,Hababam S\u0131n\u0131f\u0131`n\u0131n gelecek nesillere etkisini devam ettirecek muhte\u015fem bir eser oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen T\u00fcrel, "Bug\u00fcn de Hakan ba\u015fkan\u0131n ho\u015f s\u00fcrprizi oldu. Sanat\u00e7\u0131lar\u0131n burada oldu\u011funu bilmeden geldim. Onlar\u0131 g\u00f6rmek ho\u015f oldu sanki canl\u0131 bir m\u00fcze gibi. \u00d6nemini iyi idrak ettim. Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 muhte\u015fem eserlerden. \u00c7\u00fcnk\u00fc i\u00e7erisinde toplumun her kesimine hitap ediliyor. Ben eme\u011fi ge\u00e7enleri tebrik ediyorum. Oyuncular\u0131n bir araya gelmesi ve irtibatlar\u0131n\u0131n s\u00fcrerek organizasyonlara kat\u0131labilmesi de ger\u00e7ekten \u00e7ok sevindirici. Ben de bu filmin oyuncular\u0131n\u0131 g\u00f6rmekten mutlu oluyorum" diye konu\u015ftu.,T\u00fcrel, oyuncular\u0131n s\u00fcrprizine kar\u015f\u0131 onlara Melih Kibar`\u0131n besteledi\u011fi Hababam S\u0131n\u0131f\u0131 film m\u00fczi\u011fini piyanoda \u00e7alarak, sanat\u00e7\u0131lar\u0131 duyguland\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.,Sanat\u00e7\u0131lardan Ey\u00fcp G\u00fc\u00e7men ise ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 \u015f\u00f6yle anlatt\u0131: "Buradan \u00e7ok etkilendim. Harika bir