Yıllar sonra buluştular!

Oyuncu Hakan Y\u0131lmaz 'Ayr\u0131lsak Da Beraberiz' dizisinde ba\u015frol\u00fc payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Janset Pa\u00e7al ile y\u0131llar sonra bulu\u015ftu.\r\n\r\n,T\u00fcrk televizyonlar\u0131n\u0131n en sevilen dizileri aras\u0131nda yer alan 'Ayr\u0131lsak Da Beraberiz' dizisinin oyuncular\u0131 y\u0131llar sonra bir araya geldi.\r\n\r\n,.,\u0130lk kez 1999 y\u0131l\u0131nda yay\u0131lana ba\u015frollerinde Hakan Y\u0131lmaz ve Janset Pa\u00e7al'\u0131n rol ald\u0131\u011f\u0131 dizi \u2018Ayr\u0131lsak Da Beraberiz\u2019 yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131 d\u00f6neme damga vurmu\u015ftu.\r\n\r\n,Dizinin ba\u015frol oyuncular\u0131 Hakan Y\u0131lmaz ve Janset Pa\u00e7al \u2018muhte\u015fem ikili\u2019 olarak izleyicilerin b\u00fcy\u00fck be\u011fenisini kazanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Dizi bittikten sonra farkl\u0131 projelerde yer alan ikili y\u0131llar sonra tekrar bir araya geldi.\r\n\r\n,Birlikte eski g\u00fcnleri yad eden ikili \u2018Y\u0131llar y\u0131llar sonra.. Can\u0131m arkada\u015f\u0131m\u2019 notuyla bu foto\u011fraflar\u0131 payla\u015ft\u0131.,Uzun zamand\u0131r ekranlara ara veren Janset Pa\u00e7al\u2019\u0131n de\u011fi\u015fimi foto\u011fraflara b\u00f6yle yans\u0131d\u0131.\r\n\r\n