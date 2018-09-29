Yıllardır bekledikleri hizmeti horon teperek kutladılar

\u00c7ift, ellerine ald\u0131klar\u0131 g\u00fcne\u015f enerjisi paneli sistemi cihaz\u0131 ile horon oynayarak kutlama yaparken, yak\u0131nlar\u0131 o anlar\u0131 kaydedip, sosyal medyada payla\u015ft\u0131. ,Artvin'in Yusufeli il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Erenk\u00f6y'de 10 haneli \u00c7akmak Mahallesi'ne ilk kez elektrik verildi. ,Evlerini bug\u00fcne kadar gaz lambas\u0131 ve g\u00fcne\u015f enerjisi panellerinden elde ettikleri elektrikle ayd\u0131nlatan Zeki ve Sultan Akdeniz \u00e7ifti, ayd\u0131nl\u0131\u011fa kavu\u015fman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015fad\u0131. ,Sultan Akdeniz, sevincinden b\u00fct\u00fcn lambalar\u0131 sabaha kadar a\u00e7\u0131k b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "\u00c7ok mutluyuz. Devletimden Allah raz\u0131 olsun" dedi.\r\n\r\n,Yusufeli il\u00e7esine 50 kilometre uzakl\u0131ktaki 150 haneli Erenk\u00f6y'e, 30 y\u0131l \u00f6nce elektrik hatt\u0131 \u00e7ekildi. ,Ancak, k\u00f6ye uzak noktada bulundu\u011fu ve az say\u0131da ev yer ald\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle \u00c7akmak Mahallesi'ne elektrik hatt\u0131 getirilmedi. ,Vatanda\u015flar\u0131n y\u0131llar s\u00fcren elektrik talebi de kar\u015f\u0131lanmad\u0131.\r\n\r\n,10 haneli Mahalle sakinleri de elektrik olmay\u0131nca kendilerince \u00e7\u00f6z\u00fcmler \u00fcretti. ,Kimi evlerini gaz lambas\u0131 ile kimi g\u00fcne\u015f enerjisi panellerinden elde ettikleri elektrikle kimi de jenerat\u00f6rlerle ayd\u0131nlatt\u0131.\r\n\r\n,Vatanda\u015flar, bir s\u00fcre \u00f6nce k\u00f6ye gelen Artvin Valisi \u00d6mer Do\u011fanay'a sorunlar\u0131n\u0131 iletti. Vali Do\u011fanay, \u00c7oruh Elektrik Da\u011f\u0131t\u0131m \u015eirketi (\u00c7EDA\u015e) \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Osman Ayd\u0131n ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc, \u00c7akmak Mahallesi'ne elektrik verilmesi i\u00e7in proje haz\u0131rlanmas\u0131n\u0131 istedi., 6 ay s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fma sonucunda elektrik \u015febekesi hatt\u0131 \u00e7ekilen mahalleye ilk kez elektrik verildi.\r\n\r\n,Zeki Akdeniz de elektri\u011fe hasret bir ya\u015fam s\u00fcrd\u00fcklerini belirterek, \u015fimdi \u00e7ok mutlu olduklar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. ,Heyecanland\u0131m ve b\u00fct\u00fcn lambalar\u0131 sabaha kadar yakt\u0131m. O kadar sevindim ki sabahlara kadar lambalar\u0131m\u0131z\u0131 s\u00f6nd\u00fcrmedim. \u00c7ok mutluyuz. Devletimden Allah raz\u0131 olsun. ,Anne ve babas\u0131n\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 mutlulu\u011fu cep telefonuyla kayda alan Meral Akdeniz, g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri sosyal medyada payla\u015ft\u0131. ,G\u00f6r\u00fcnt\u00fcler sosyal medyada ilgi g\u00f6rd\u00fc, 'g\u00f6z\u00fcn\u00fcz ayd\u0131n' yorumlar\u0131 yap\u0131ld\u0131. ,Akdeniz, "Vali Bey'e, m\u00fcd\u00fcrlerime \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ederim. \u00c7akmak Mahallemize elektrik verildi, \u00e7ok sevin\u00e7liyiz. Sevin\u00e7ten havalara u\u00e7uyoruz. Verenlere, te\u015fekk\u00fcr ediyoruz. Eskiden misafir bile gelmezdi. \u015eimdi kom\u015fular\u0131m\u0131z\u0131 a\u011f\u0131rlayabilece\u011fiz" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,\u00c7ift, bu an\u0131 ellerine ald\u0131klar\u0131 g\u00fcne\u015f enerjisi paneli sistemi cihaz\u0131 ile horon oynayarak kutlad\u0131.\r\n\r\n,Evlerini bug\u00fcne kadar gaz lambas\u0131 ve g\u00fcne\u015f enerjisi panellerinden elde ettikleri enerji ile ayd\u0131nlatan Zeki ve Sultan Akdeniz \u00e7ifti, ilk kez elektri\u011fe kavu\u015fman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015fad\u0131. ,Sultan Akdeniz y\u0131llard\u0131r elektriksiz, zor bir ya\u015fam s\u00fcrd\u00fcklerini belirterek, "Dolab\u0131m\u0131z yok, s\u00fctlerim bozuluyordu. \u00c7ok zorluk ya\u015fad\u0131k. Ama \u015fimdi o kadar mutlu oldum ki devletimize de, milletimize de, Valimize de, yapana da, yapt\u0131rana da te\u015fekk\u00fcr ediyorum. ,\u00c7EDA\u015e Artvin M\u00fcd\u00fcr\u00fc Osman Ayd\u0131n da "Erenk\u00f6y'e 30 y\u0131l \u00f6nce elektrik verildi. Bu mahallemize ise yeni elektrik ba\u011flad\u0131k. 30 y\u0131l \u00f6nce k\u00f6yde ya\u015fanan sevin\u00e7lerin ayn\u0131s\u0131n\u0131 \u015fu anda g\u00f6rmek bizleri de mutlu etti. B\u00fcy\u00fck haz duyduk. Hay\u0131rl\u0131 u\u011furlu olsun" ifadelerini kulland\u0131.,Kom\u015fular\u0131 da aileyi ziyaret ederek 'hay\u0131rl\u0131 olsun' dileklerini iletti.\r\n\r\n,Elektrik gelmeden \u00f6nce ellerim buz gibi suyla donuyordu so\u011fuktan. Ama \u015fimdi bula\u015f\u0131k makinesi ald\u0131k, onu a\u00e7abilirim. Elektrik hayat demek. Bula\u015f\u0131klar\u0131m\u0131, \u00e7ama\u015f\u0131rlar\u0131m\u0131 makinede y\u0131k\u0131yorum. B\u00fct\u00fcn kom\u015fular\u0131m ziyaretime geldi. \u00d6zellikle torunlar\u0131m televizyon olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in gelmiyorlard\u0131. \u015eimdi u\u00e7arak gelecekler" dedi.\r\n