Yıllardır dilencilik yapıyordu... Dünyanın en zengin dilencisi çıktı

L\u00fcbnan'\u0131n ba\u015fkenti Beyrut'ta uzun y\u0131llard\u0131r dilencilik yapmas\u0131yla tan\u0131nan ve d\u00fcn \u00f6l\u00fc bulunan kad\u0131na ait banka hesaplar\u0131nda 5,5 milyon dolar oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Yakla\u015f\u0131k 15 y\u0131ld\u0131r Beyrut'un el-Basta el-Fuka b\u00f6lgesinde terk edilmi\u015f bir arac\u0131 kendine mesken edinen fiziksel engelli 54 ya\u015f\u0131ndaki Fatma Muhammed Osman, d\u00fcn kendisine s\u00fcrekli yard\u0131m eli uzatan mahalle sakinleri taraf\u0131ndan yata\u011f\u0131nda \u00f6l\u00fc bulundu.\r\n\r\nEmniyet g\u00fc\u00e7lerinin ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 sonucu, y\u0131llard\u0131r dilencilik yapan kad\u0131n\u0131n kendisine ev edindi\u011fi ara\u00e7ta 5 milyon 700 bin L\u00fcbnan liras\u0131 (4 bin dolar) bulundu\u011fu, bunun yan\u0131 s\u0131ra banka hesaplar\u0131nda 5,5 milyon dolar oldu\u011fu bilgisine ula\u015f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n,L\u00fcbnan'da 6 May\u0131s'ta ger\u00e7ekle\u015ftirilen parlamento se\u00e7imlerinin ard\u0131ndan "d\u00fcnyan\u0131n en zengin dilencisi" olarak g\u00fcndeme gelen Fatma, \u0130srail'in L\u00fcbnan'\u0131 i\u015fgal etti\u011fi 1982 y\u0131l\u0131ndan beri ayn\u0131 mahallede ya\u015f\u0131yordu.\r\n\r\n,Fatma'ya y\u0131llard\u0131r yard\u0131m eli uzatanlardan kuyumcu Nebil el-Asta, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, bir dilencinin \u00fczerinden bu kadar para \u00e7\u0131kmas\u0131 \u00fczerine ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 \u015foku atlatamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirerek, "Onun serveti benimkinden \u00e7ok daha fazla \u00e7\u0131kt\u0131." dedi.\r\n\r\nFiziksel engelli Fatma'y\u0131 2007 y\u0131l\u0131nda kuyumcu d\u00fckk\u00e2n\u0131 a\u00e7t\u0131ktan sonra tan\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Asta, dilenci kad\u0131ndan rahats\u0131z olan esnaf\u0131n b\u00f6lgeden uzakla\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in birka\u00e7 kez polise ba\u015fvurdu\u011funu aktard\u0131. Ancak kendisinin de aralar\u0131nda oldu\u011fu baz\u0131 kuyumcular\u0131n Fatma'n\u0131n gitmesini kabul etmedi\u011fini ve d\u00fckk\u00e2nlar\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcnde dilenmesine izin verdiklerini belirten Asta, kad\u0131n\u0131n y\u0131llar boyunca burada dilencilik yaparak m\u00fc\u015fterilerden para toplad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlatt\u0131.\r\n\r\nEsnaf\u0131n ona zek\u00e2t ve sadakan\u0131n yan\u0131 s\u0131ra yeme i\u00e7me konusunda da sahip \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131na i\u015faret eden Asta, mahalle sakinlerinin t\u00fcm\u00fcn\u00fcn Fatma ile ya\u015fanm\u0131\u015f mutlaka bir hik\u00e2yesi oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n"BU KADAR ZENG\u0130N B\u0130R KADINA YARDIMCI OLDU\u011eUM AKLIMIN UCUNDAN GE\u00c7MEZD\u0130"\r\n\r\nFatma'y\u0131 her g\u00fcn kendi arabas\u0131yla \u00e7ar\u015f\u0131dan mahallede ev olarak kulland\u0131\u011f\u0131 eski araca ula\u015ft\u0131ran Mustafa Han da "Bu kadar zengin bir kad\u0131na yard\u0131mc\u0131 oldu\u011fum akl\u0131m\u0131n ucundan ge\u00e7mezdi." diye konu\u015ftu.\r\n\r\nAyn\u0131 mahalledeki bir lokantada \u00e7al\u0131\u015fan Kerim Bedran ise pazartesi g\u00fcn\u00fc Fatma'y\u0131 bitkin g\u00f6rmesi \u00fczerine mahalle gen\u00e7leri ile hastaneye g\u00f6t\u00fcrmek istediklerini ancak kendisinin bunu kabul etmedi\u011fini aktard\u0131.\r\n\r\nDaha sonra sal\u0131 g\u00fcn\u00fc Fatma'y\u0131 \u00e7ar\u015f\u0131da g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve kendisine rahats\u0131z olmas\u0131na ra\u011fmen neden \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 sordu\u011funu ifade eden Bedran, bunun \u00fczerine Fatma'n\u0131n kendisine, "\u00e7al\u0131\u015fma mevsimi" olan ramazan ay\u0131n\u0131n geldi\u011fini belirtti\u011fini dile getirdi.\r\n\r\nBedran, \u00f6nceki g\u00fcn ak\u015fam da Fatma'y\u0131 meskeni olan araca yerle\u015ftirdiklerini, sabah\u0131nda ise \u00f6l\u00fcm haberini ald\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti.