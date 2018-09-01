Yılların tartışması bitti, ırk savaşını kangal kazandı!

D\u00fcnyada \u00e7e\u015fitli isimler ile an\u0131lan Kangal k\u00f6pekleri, Uluslararas\u0131 K\u00f6pek Bilimi Federasyonu taraf\u0131ndan '\u00f6zel \u0131rk' olarak kabul edildi.\r\n,D\u00fcnyada \u00e7e\u015fitli isimler ile an\u0131lan Kangal k\u00f6pekleri, FCI (Uluslararas\u0131 K\u00f6pek Bilimi Federasyonu) taraf\u0131ndan Kangal ismi alt\u0131nda \u00f6zel bir \u0131rk olarak kabul edildi.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye'de Sivas Kangal olarak adland\u0131r\u0131lan, yurt d\u0131\u015f\u0131nda ise ba\u015fta \u00e7oban k\u00f6pe\u011fi olmak \u00fczere bir \u00e7ok farkl\u0131 isimli adland\u0131r\u0131lan Kangal k\u00f6pekleri, uluslararas\u0131 k\u00f6pek bilimi federasyonu taraf\u0131ndan \u00f6zel bir \u0131rk olarak kabul edilip Kangal ismi ile tan\u0131mland\u0131.\r\n\r\n,Konuyla ilgili a\u00e7\u0131klama yapan K\u00f6pek Irklar\u0131 ve Kinoloji Federasyonu \u00fcyesi, Sertifikal\u0131 Kangal Yeti\u015ftiricisi \u00dcmit Ta\u015fdelen, Sivas'ta uzun s\u00fcren \u00e7al\u0131\u015fmalar sonunda 20 g\u00fcn \u00f6nce FCI taraf\u0131ndan Kangal k\u00f6peklerinin \u0131rk tan\u0131mlamas\u0131n\u0131n yap\u0131larak, \u00f6zel bir \u0131rk olarak kabul edildi\u011fi ve Kangal ismi ile tan\u0131mland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Kangal \u0131rk\u0131 k\u00f6pekler d\u00fcnyadaki \u0131rklar aras\u0131nda Kangal ismi ile kabul edilmemekteydi. ,Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131m\u0131z yar\u0131\u015fmalar, yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ba\u015fvurular ve verdi\u011fimiz m\u00fccadeleler neticesinde 20 g\u00fcn \u00f6nce bu \u0131rk D\u00fcnya k\u00f6pekleri aras\u0131nda Kangal ismi ile yerini ald\u0131" dedi.