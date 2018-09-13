Yılmaz Erdoğan müjdeyi verdi!

Van'\u0131n Geva\u015f il\u00e7e belediyesi taraf\u0131ndan bu y\u0131l 3'nc\u00fcs\u00fc d\u00fczenlenen 'Deli Emin Bisiklet ve Do\u011fa \u015eenli\u011fi' e\u011flenceli g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere sahne oldu. , \u015eenli\u011fe 2001 y\u0131l\u0131nda \u00e7ekilen 'Vizontele' filminin y\u00f6netmeni, filmdeki 'Deli Emin' karakterini canland\u0131ran, \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Y\u0131lmaz Erdo\u011fan da kat\u0131ld\u0131. ,Geva\u015f Belediyesi ve Do\u011fu Anadolu Kalk\u0131nma Ajans\u0131 (DAKA) himayesinde d\u00fczenlenen \u015fenli\u011fe Sanat\u00e7\u0131 Y\u0131lmaz Erdo\u011fan'\u0131n yan\u0131 s\u0131ra Van Vali Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u0130brahim Civelek, Geva\u015f Belediye Ba\u015fkan\u0131 Sinan Hakan, Do\u011fu Anadolu Kalk\u0131nma Ajans\u0131 (DAKA) Genel Sekreteri Halil \u0130brahim G\u00fcray, sanat\u00e7\u0131 Ersin Korkut ile vatanda\u015flar ve bisiklet, do\u011fa kul\u00fcpleri kat\u0131ld\u0131.,Geva\u015f \u0130l\u00e7esi'nde 2001 y\u0131l\u0131nda sanat\u00e7\u0131 Y\u0131lmaz Erdo\u011fan'\u0131n y\u00f6netmenli\u011fini yapt\u0131\u011f\u0131 'Vizontele' filmindeki 'Deli Emin' tiplemesi'nden esinlenerek yap\u0131lan 'Deli Emin Bisiklet ve Do\u011fa \u015eenli\u011fi'nin 3'\u00fcnc\u00fcs\u00fc bu y\u0131l 'Bisikletini al gel' slogan\u0131yla d\u00fczenlendi. , \u015eenlik \u00f6ncesi sanat\u00e7\u0131 Y\u0131lmaz Erdo\u011fan, Geva\u015f Belediye binas\u0131n\u0131n balkonundan vatanda\u015flara seslendi. Erdo\u011fan burada, Geva\u015fl\u0131lara 'Vizontele 3' filminin \u00e7ekilece\u011fi m\u00fcjdesini de verdi.,'Deli Emin Bisiklet ve Do\u011fa \u015eenli\u011fi'nin start\u0131 Geva\u015f'\u0131n Rez mevkiinde verildi. 5 kilometrelik parkurda sanat\u00e7\u0131 Y\u0131lmaz Erdo\u011fan, Geva\u015f Belediye Ba\u015fkan\u0131 Sinan Hakan ve protokol \u00fcyeleri de bisiklete bindi. Bisiklet ile en \u00f6n s\u0131rada yer alan 'Deli Emin' kost\u00fcml\u00fc sanat\u00e7\u0131 Erdo\u011fan, kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n b\u00fcy\u00fck be\u011fenisini toplad\u0131., Onlarca ki\u015fi Erdo\u011fan ile foto\u011fraf \u00e7ekmek i\u00e7in s\u0131raya girdi. 'Deli Emin Bisiklet ve Do\u011fa \u015eenli\u011fi'ni duydu\u011fu andan itibaren \u00e7ok heyecanland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten sanat\u00e7\u0131 Erdo\u011fan, "Deli Emin Bisiklet festivalini ilk duydu\u011fumdan bu yana \u00e7ok be\u011fendi\u011fim. Bir t\u00fcrl\u00fc ilk iki festivale gelemedim. Hatta buna da gelemiyordum. ,Organize \u0130\u015fler 2'nin \u00e7ekimleri k\u0131sa bir s\u00fcre \u00f6nce bitti. O filmin montaj\u0131 falan yap\u0131l\u0131rken \u00e7\u0131k\u0131p geldim. Bu kadar co\u015fkulu bir kalabal\u0131\u011f\u0131 k\u0131rmak olmazd\u0131. \u0130yiki de gelmi\u015fim \u00e7ok mutluyum geldi\u011fim i\u00e7in. Buraya geli\u015fim y\u0131llar sonra eve u\u011framak gibi bir \u015feydi" dedi.,Vizontele filminin 3'\u00fcnc\u00fc serisinin de \u00e7ekilece\u011finin m\u00fcjdesini veren Erdo\u011fan \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: "Geva\u015f g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm kadar\u0131yla \u00e7ok geli\u015fmi\u015f. Meydan yap\u0131lm\u0131\u015f, belediye binas\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015f. Geli\u015fme hepimizin istedi\u011fi bir \u015feydir ama dokular\u0131 koruyunca bu daha g\u00fczel olur. ,\u00c7\u00fcnk\u00fc Vizontele 1'in ne\u015fesi y\u00fcksektir. Vizontele Tuuba'n\u0131n morali biraz daha bozuktur ve ben hikayeyi \u00f6yle morali bozuk bitirmek istemem. O y\u00fczden 3'nc\u00fc filmde, Vizontele 1'in co\u015fkusuna benzeyen bir \u00f6yk\u00fc var kafamda. Buraya geli\u015f ama\u00e7lar\u0131mdan biri de bunu tahlil etmek, o yap\u0131ya, mekana da bakmak asl\u0131nda. Galiba kesin bu filmi yapaca\u011f\u0131z."\r\n\r\nDaha sonra Geva\u015f il\u00e7e meydan\u0131nda Y\u0131lmaz Erdo\u011fan'a Belediye Ba\u015fkan\u0131 Sinan Hakan taraf\u0131ndan plaket verildi.,Benim \u00e7ok sevdi\u011fim, a\u015f\u0131k oldu\u011fum toprak evlerin say\u0131s\u0131 azalm\u0131\u015f. Geva\u015f iyi yolda, g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm kadar\u0131yla eski ne\u015fesi de yerinde. Vizontele de bizde oynad\u0131k, ba\u015fka arkada\u015flar da oynad\u0131 ama filmin ba\u015frol\u00fcnde Geva\u015f vard\u0131, Artos da\u011f\u0131 vard\u0131. Vizontelenin \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc filmini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Tabi zamanlamas\u0131n\u0131 falan \u00e7ok tart\u0131\u015f\u0131p konu\u015fmam\u0131z gerekiyor. Ama 'Senin kafanda bir hikaye var m\u0131 derseniz' var.