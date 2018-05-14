Yılmaz Vural tuttuğu takımı ilk kez açıkladı

S\u00fcrekli farkl\u0131 tak\u0131m \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmas\u0131yla ilgili, "Evliya \u00c7elebi, benim kadar gezmemi\u015ftir. 81 vilayeti kasabas\u0131na kadar bilirim. Hakkari'den Edirne'ye kadar biliyorum' diyen teknik direkt\u00f6r Y\u0131lmaz Vural ilk kez tuttu\u011fu tak\u0131m\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,T\u00fcrkiye'de bir\u00e7ok farkl\u0131 tak\u0131mda teknik direkt\u00f6rl\u00fck yapan ve son olarak Eski\u015fehirspor'u ligde tutmay\u0131 ba\u015faran Y\u0131lmaz Vural, tuttu\u011fu tak\u0131m\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,"SAKARYALIYIM, TUTTU\u011eUM TAKIM SAKARYASPOR"\r\n\r\n"Sakaryal\u0131y\u0131m, memleketim Sakarya. Tuttu\u011fum tak\u0131m da Sakaryaspor. Pek \u00e7ok arkada\u015f\u0131m\u0131zla Band\u0131rmaspor ma\u00e7\u0131n\u0131 izledik. Biraz s\u0131k\u0131nt\u0131l\u0131 bir ma\u00e7 oldu., Sakaryaspor bask\u0131l\u0131 oynamas\u0131na ra\u011fmen gol bulamad\u0131. Zor olan bu m\u00fcsabakadan, 2 puan kayb\u0131 ile ayr\u0131ld\u0131. \u0130\u015f ikinci ma\u00e7a kald\u0131, g\u00f6r\u00fcnt\u00fc Band\u0131rma'dan yana. Umar\u0131m kendi memleketim olan Sakaryaspor bu turu a\u015far ve 1.Lig'e geri d\u00f6ner."