Yiyecekler hakkında yanlış bildiklerimiz

Her g\u00fcn onlarca besin t\u00fcketiyoruz. Kimilerini zararl\u0131 oldu\u011funu bile bile yemeye devam ediyoruz. Ancak bazen faydal\u0131 bildi\u011fimiz \u015feylerin de ger\u00e7ekte zarar\u0131 olabiliyor. Besinler hakk\u0131nda do\u011fru bildi\u011fimiz yanl\u0131\u015flar...,\u00c7ocuklar inek s\u00fct\u00fc i\u00e7meli: Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar, s\u00fct i\u00e7meyen \u00e7ocuklar\u0131n ileride ast\u0131m ve kulak enfeksiyonlar\u0131na daha az yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6steriyor. Ayr\u0131ca kalsiyum sadece s\u00fctte de\u011fil, fasulye, soya s\u00fct\u00fc ve pek \u00e7ok besinde bulunuyor.,Yiyeceklerin kalorisi egzersiz yaparak harcan\u0131r: Yenilen besinlerin t\u00fcm kalorisi egzersiz yaparak yak\u0131lamaz.,Kilo vermek i\u00e7in karbonhidratlardan uzak durmak gerekir: Bir gram ni\u015fastada 4 kalori varken bir gram zeytinya\u011f\u0131nda ya da tavuk ya\u011f\u0131nda 9 gram ya\u011f bulunuyor.,G\u00fcnde 8 bardak su i\u00e7mek \u015fart: G\u00fcnde i\u00e7ilmesi gereken standart su miktar\u0131 8 de\u011fildir. Yiyeceklerde de su bulundu\u011funu unutmamak gerekiyor.,Bal\u0131kta bulunan ya\u011flar\u0131n hepsi iyidir: Omega 3 ve Omega 6 ya\u011flar\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra bal\u0131kta kolestrol\u00fc y\u00fckselten doymu\u015f ya\u011flar da bulunuyor.,Spor k\u00f6t\u00fc kolestrol\u00fc d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcr: Spor iyi kolestrol\u00fc az miktarda d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcrken, k\u00f6t\u00fc kolestrole neredeyse hi\u00e7bir etkisi bulunmuyor.,Et, tek ger\u00e7ek protein deposudur: Proteinde bulunan aminoasitler v\u00fccut i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli. Ancak aminoasit i\u00e7eren pek \u00e7ok sebze ve meyve de mevcut...,Organik besinler, di\u011fer besinlerden daha iyi de\u011fildir: Organik \u00fcr\u00fcnler farkl\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 en \u00e7ok \u015feftali, elma, dolmal\u0131k biber ve kerevizde g\u00f6steriyor.,Soya \u00fcr\u00fcnleri kansere sebep olur: Baz\u0131 otoritelere g\u00f6re soya \u00fcr\u00fcnleri g\u00f6\u011f\u00fcs kanseri riskini art\u0131r\u0131yor. Ancak yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar, soya \u00fcr\u00fcnleri t\u00fcketen kad\u0131nlar\u0131n g\u00f6\u011f\u00fcs kanserine yakalanma riskinin y\u00fczde 30 daha az oldu\u011funu ortaya koydu. G\u00f6\u011f\u00fcs kanserinin yan\u0131 s\u0131ra soyan\u0131n prostat kanseri riskini d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcne ili\u015fkin kan\u0131tlar da bulunuyor.,Zeytinya\u011f\u0131nda doymu\u015f ya\u011f yoktur: B\u00fct\u00fcn ya\u011flar gibi zeytinya\u011f\u0131 da pek \u00e7ok do\u011fal ya\u011f\u0131 bar\u0131nd\u0131r\u0131yor ve y\u00fczde 15 oran\u0131nda doymu\u015f ya\u011f i\u00e7eriyor.