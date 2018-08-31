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Türkiye Gazetesi

YKS Boş Kontenjan Listesi ve Üniversite Taban ve Tavan Puanları EK Kontenjan Listesi tıkla

YKS Boş Kontenjan Listesi ve Üniversite Taban ve Tavan Puanları EK Kontenjan Listesi tıkla
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YKS Boş Kontenjan Listesi ve Üniversite Taban ve Tavan Puanları | YKS Ek tercih Boş Kontenjan listesi... 2018 YKS üniversite boş kontenjanlar nelerdir, üniversite tavan taban puanları listesi... Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS TYT tercih sonuçları açıklandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen öğrenciler belli oldu. Ek tercih yapacak öğrencilerin önünde yönerge olacak 2018 üniversite taban tavan puanları üniversite boş kontenjanları araştırılmaya başlandı. Peki, YKS boş kontenjanları taban ve tavan puanları listesi nasıl öğrenirim?

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