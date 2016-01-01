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YKS’ye girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım bedava
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18 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
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YKS’ye girecek öğrenci ve görevlilere toplu ulaşım bedava
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YKS'ye girecek olanlar için müjdeli haber geldi.
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