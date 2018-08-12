Yoğun bakım kapısını kırıp doktora saldırdılar

Kalp krizi ge\u00e7iren 64 ya\u015f\u0131ndaki \u015e.Y., sabah saat 06.00'da F\u0131rat \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesi acil servisine kald\u0131r\u0131ld\u0131., Durumu a\u011f\u0131r olan Y. ard\u0131ndan Kardiyoloji Koroner Yo\u011fun Bak\u0131m \u00dcnitesine al\u0131nd\u0131., Saat 09.00 sular\u0131nda yine kalp krizi ge\u00e7iren hastaya, Ara\u015ft\u0131rma G\u00f6revlisi Dr. \u0130smail Polat'la sa\u011fl\u0131k personelleri m\u00fcdahale etti ama yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen hasta kurtar\u0131lmad\u0131.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan hasta yak\u0131nlar\u0131na Dr. Polat ac\u0131 haberi verdi. \u00d6len \u015fahs\u0131n yak\u0131nlar\u0131 ise yo\u011fun bak\u0131m kap\u0131s\u0131n\u0131 k\u0131rarak i\u00e7eri girip doktor ve personele sald\u0131rd\u0131. ,Olay g\u00fcvenlik kameralar\u0131na yans\u0131d\u0131. G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, bir hasta yak\u0131n\u0131n\u0131n ba\u011f\u0131rmas\u0131, Dr. \u0130smail Polat\u2019\u0131n yan\u0131ndaki 3 personelle beraber yo\u011fun bak\u0131m \u00fcnitesine girdi\u011fi, kap\u0131n\u0131n kapanmas\u0131n\u0131n hemen ard\u0131ndan bir hasta yak\u0131n\u0131 taraf\u0131ndan kap\u0131n\u0131n tekme ile k\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve birka\u00e7 ki\u015finin i\u00e7eri ko\u015farak girmesi yer ald\u0131.\r\n\r\n,Olayla ilgili bilgi veren Dr. \u0130smail Polat, \u201cSabah saatlerinde kalp krizi ge\u00e7iren bir hasta geldi ve durumu k\u00f6t\u00fcyd\u00fc. Acil bir \u015fekilde yo\u011fun bak\u0131ma ald\u0131k. ,Hastaya ilk m\u00fcdahaleyi h\u0131zl\u0131ca yapt\u0131k ama ilerleye saatlerde kalbi durdu. Yakla\u015f\u0131k 1 saat kalp masaj\u0131 yapt\u0131k ama yan\u0131t alamad\u0131k. Haber vermek i\u00e7in hasta yak\u0131nlar\u0131n\u0131n yan\u0131nda gittim.,Haberi verdim ve bir hasta yak\u0131n\u0131 yumruk att\u0131. Kendimi bir anda geri \u00e7ektim ve yumruk duvara denk geldi. Bir hasta yak\u0131n\u0131n ba\u011f\u0131rmas\u0131 ile di\u011fer hasta yak\u0131nlar\u0131 kap\u0131lar\u0131 ve camlar\u0131 k\u0131rarak bize sald\u0131rd\u0131\u201d dedi.