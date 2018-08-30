Yoğun bakımda olan ünlü oyuncudan kötü haber az önce geldi

Kiral\u0131k A\u015fk'\u0131n usta oyuncusunun yo\u011fun bak\u0131mdaki tedavisi s\u00fcrerken...,K\u00f6t\u00fc haberin ard\u0131ndan oyuncu arkada\u015flar\u0131 harekete ge\u00e7ti.,Evinde d\u00fc\u015f\u00fcp kal\u00e7as\u0131 k\u0131r\u0131lan usta oyuncu Ferdi Merter Fosforo\u011flu'nun sa\u011fl\u0131k durumunun k\u00f6t\u00fcye gitti\u011fi haberinin gelmesinin ard\u0131ndan, Kiral\u0131k A\u015fk oyuncular\u0131 usta isim i\u00e7in kan \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n,Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 talihsiz olay\u0131n ard\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 7 ayd\u0131r hastanede olan 78 ya\u015f\u0131ndaki usta oyuncu Ferdi Merter Fosforo\u011flu i\u00e7in acil kan \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulunuldu. ,Ac\u0131 Hayat, Kurtlar Vadisi ve son olarak Kiral\u0131k A\u015fk gibi pek \u00e7ok iddial\u0131 projede yer alan Ferdi Merter'in sa\u011fl\u0131k durumunun k\u00f6t\u00fcye gitti\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n,K\u00f6t\u00fc haber az \u00f6nce geldi.,Merter i\u00e7in kan ihtiyac\u0131n\u0131 ilk olarakDevlet Tiyatrosu sanat\u00e7\u0131s\u0131 Bo\u011fa\u00e7han S\u00f6zmen kendi sosyal medya hesab\u0131ndan duyurdu,\u0130\u015fte yo\u011fun bak\u0131mda olan Merter i\u00e7in yap\u0131lan payla\u015f\u0131mlar;\r\n\r\n,Duyuruyu g\u00f6ren \u00fcnl\u00fc isimler usta sanat\u00e7\u0131 i\u00e7in sosyal medya hesaplar\u0131ndan takip\u00e7ilerine duyurdu.\r\n,Kiral\u0131k A\u015fk dizisinde zengin i\u015f adam\u0131 rol\u00fcyle tan\u0131nan usta oyuncuyu, set arkada\u015flar\u0131 unutmad\u0131. \r\n, \u015eubat 2018'de evinde d\u00fc\u015f\u00fcp kal\u00e7as\u0131n\u0131 k\u0131ran ve ge\u00e7irdi\u011fi operasyon sonras\u0131 tedavi s\u00fcrecinde olan usta oyuncu Ferdi Merter'in tedavisi yo\u011fun bak\u0131mda s\u00fcr\u00fcyor.\r\n,Bar\u0131\u015f Ardu\u00e7 ve Onur B\u00fcy\u00fcktop\u00e7u olmak \u00fczere bir\u00e7ok \u00fcnl\u00fc isim, sosyal medyadan Merter i\u00e7in kan \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.\r\n,.