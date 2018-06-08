YÖK açıkladı! 'öğrenci affı'ndan kimler yararlanacak

Y\u00d6K aftan yararlanacak \u00f6\u011frenciler i\u00e7in a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.,Y\u00fcksek \u00d6\u011fretim Kurulu (Y\u00d6K) aftan yararlanmak isteyen \u00f6\u011frenciler i\u00e7in a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. \r\n\r\n,Aftan yararlanmak isteyen \u00f6\u011frencilerin ma\u011fdur olmamas\u0131 veya varsa teredd\u00fctlerinin giderilmesi i\u00e7in Y\u00d6K taraf\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu maddelere yer verildi: \r\n\r\n,"7143 say\u0131l\u0131 kanunla kabul edilen \u00d6\u011frenci Aff\u0131; ter\u00f6r su\u00e7undan h\u00fck\u00fcm giyenler, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fctlerine veya Milli G\u00fcvenlik Kurulunca Devletin milli g\u00fcvenli\u011fine kar\u015f\u0131 faaliyette bulundu\u011funa karar verilen yap\u0131, olu\u015fum veya gruplara \u00fcyeli\u011fi, mensubiyeti veya iltisak\u0131 yahut bunlarla irtibat\u0131 nedeniyle ili\u015fi\u011fi kesilenler hari\u00e7, her ne sebeple olursa olsun ili\u015fi\u011fi kesilenler ile bir program\u0131 kazand\u0131klar\u0131 halde kay\u0131t yapt\u0131rmayan y\u00fcksek\u00f6\u011fretim kurumlar\u0131n\u0131n b\u00fct\u00fcn \u00f6\u011frencilerini (haz\u0131rl\u0131k, intibak, \u00f6nlisans, lisans tamamlama, lisans, lisans\u00fcst\u00fc, Birinci ve \u0130kinci \u00d6\u011fretim, TUS, DUS, EUS) kapsamaktad\u0131r. Kapat\u0131lan veya \u00f6\u011frenci al\u0131m\u0131 durdurulan program veya y\u00fcksek\u00f6\u011fretim kurumlar\u0131ndan ili\u015fi\u011fi kesilen \u00f6\u011frenciler de aftan yararlanabilecektir.\r\n\r\n,\u00d6\u011frenci aff\u0131yla ilgili d\u00fczenlemeden 18\/05\/2018 tarihine kadar ili\u015fi\u011fi kesilen \u00f6\u011frenciler yararlanabilecektir.\r\n\r\n,Aftan yararlanmak isteyen \u00f6\u011frencilerin, askerlik g\u00f6revi, m\u00fccbir sebepler ve sa\u011fl\u0131k nedenleri d\u0131\u015f\u0131nda 18\/09\/2018 tarihine kadar ili\u015fiklerinin kesildi\u011fi y\u00fcksek\u00f6\u011fretim\r\nkurumuna ba\u015fvurmalar\u0131 \u015fartt\u0131r.\r\n\r\n,E\u011fitim s\u00fcresi sonradan art\u0131r\u0131lan veya azalt\u0131lan programlardan ili\u015fi\u011fi kesilen \u00f6\u011frenciler, mevcut e\u015fde\u011fer programlara intibaklar\u0131 yap\u0131larak e\u011fitimlerine devam edeceklerdir.\r\n\r\n,Yurtd\u0131\u015f\u0131 \u00fcniversitelerle ortak e\u011fitim veren programlar\u0131n T\u00fcrkiye\u2019de ba\u011fl\u0131 oldu\u011fu \u00fcniversitesinden ili\u015fi\u011fi kesilen \u00f6\u011frencilerin, \u00fcniversitesindeki e\u015fde\u011fer bir programa intibaklar\u0131 yap\u0131labilecektir.\r\n,Bir lisans program\u0131ndan \u00f6n lisans diplomas\u0131 alarak ayr\u0131lan \u00f6\u011frenciler de ayr\u0131ld\u0131klar\u0131 lisans program\u0131na veya istemeleri halinde Meslek Y\u00fcksekokullar\u0131nda \u00f6nlisans program\u0131na kay\u0131t yapt\u0131rabileceklerdir.\r\n\r\n,667 say\u0131l\u0131 KHK uyar\u0131nca y\u00fcksek\u00f6\u011fretim kurumlar\u0131na yerle\u015ftirilerek kay\u0131t yapt\u0131ran ve sonras\u0131nda ili\u015fi\u011fi kesilen, kay\u0131t yapt\u0131rmayan veya herhangi bir nedenle yerle\u015ftirme i\u015flemine kat\u0131lmayan \u00f6\u011frenciler aftan yararlanabilecektir.\r\n\r\n,669 say\u0131l\u0131 KHK kapsam\u0131ndaki \u00f6\u011frencilerden yerle\u015ftirme i\u015flemi i\u00e7in ba\u015fvuru yapmayan \u00f6\u011frenciler de bir y\u00fcksek\u00f6\u011fretim kurumuna yerle\u015ftirme talebinde bulunabileceklerdir.\r\n\r\n,Aftan yararlanarak bir y\u00fcksek\u00f6\u011fretim kurumunda \u00f6\u011frenci stat\u00fcs\u00fc kazananlar, ba\u015fvurmalar\u0131 halinde Anadolu \u00dcniversitesi, Atat\u00fcrk \u00dcniversitesi ve \u0130stanbul \u00dcniversitesi b\u00fcnyesindeki a\u00e7\u0131k \u00f6\u011fretim \u00f6nlisans veya lisans d\u00fczeyindeki e\u015fde\u011fer programlara yatay ge\u00e7i\u015f yapabileceklerdir.\r\n\r\n,Halen \u00f6n lisans, lisans veya lisans\u00fcst\u00fc (tezsiz y\u00fcksek lisans hari\u00e7) programlara kay\u0131tl\u0131 \u00f6\u011frenciler, ayn\u0131 anda ayn\u0131 seviyede ba\u015fka bir \u00f6rg\u00fcn programda e\u011fitime devam edemeyece\u011finden, halen devam ettikleri \u00f6rg\u00fcn y\u00fcksek\u00f6\u011fretim program\u0131ndan kay\u0131tlar\u0131n\u0131 sildirmeleri kayd\u0131yla daha \u00f6nce kay\u0131tl\u0131 oldu\u011fu veya kay\u0131t hakk\u0131 kazand\u0131\u011f\u0131 programa kay\u0131t yapt\u0131rabileceklerdir.\r\n\r\nAyr\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00fcniversiteye kay\u0131t yapt\u0131r\u0131p i\u015fi veya ikametinin ba\u015fka bir ilde bulundu\u011funu belgeleyenler, \u00fcniversiteye giri\u015f y\u0131l\u0131 itibar\u0131yla ge\u00e7mek istedi\u011fi \u00fcniversitenin taban puan\u0131n\u0131 sa\u011flamalar\u0131 ve ikamet ettikleri ildeki y\u00fcksek\u00f6\u011fretim kurumlar\u0131n\u0131n senatolar\u0131n\u0131n da uygun g\u00f6rmesi halinde ya\u015fad\u0131klar\u0131 ildeki \u00fcniversitelerdeki e\u015fde\u011fer diploma programlar\u0131na yatay ge\u00e7i\u015f yapabilecektir.\r\n\r\nAf d\u00fczenlemesinin y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi\u011fi tarihte askerlik vazifesinde olanlar terhislerini takip eden iki ay i\u00e7erisinde bu haktan faydalanmak i\u00e7in ba\u015fvurabilecektir.\r\n\r\n,Aftan yararlanarak kay\u0131t hakk\u0131 kazanan \u00f6\u011frencilerin derse devam, daha \u00f6nce ba\u015far\u0131l\u0131 olduklar\u0131 derslerin intibak\u0131 gibi e\u011fitiml