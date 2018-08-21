Yok artık dedirten olay! Keçi, 3'üncü kattan...

Olay Bursa\u2019n\u0131n Y\u0131ld\u0131r\u0131m \u0130l\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Ulus Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. ,Ailesiyle kurban kesimi i\u00e7in evlerinin bah\u00e7esinde bulunan 50 ya\u015f\u0131ndaki Mehmet S\u0131tt\u0131k Karaka\u015f telefonla konu\u015fmak i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. ,Sokakta telefonla g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcrken \u00f6n\u00fcnde bulundu\u011fu apartman\u0131n \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc kat\u0131ndan d\u00fc\u015fen ke\u00e7i sonucu kanlar i\u00e7inde yere y\u0131\u011f\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Ard\u0131ndan \u015foke eden bir olay ya\u015fand\u0131...,Yak\u0131nlar\u0131 ve \u00e7evredeki vatanda\u015flar\u0131n yard\u0131m\u0131 ile ilk tedavisi orada yap\u0131lan ya\u015fl\u0131 adam, \u00f6zel ara\u00e7la hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Kaza sonras\u0131 ke\u00e7i h\u0131zla ka\u00e7arak izini kaybettirdi. Ke\u00e7inin sahipleri ka\u00e7an ke\u00e7iyi iki sokak \u00f6tede yakalayarak geri getirdi. ,Tedavi alt\u0131na al\u0131nan Karaka\u015f\u2019\u0131n kafatas\u0131nda iki yerde k\u0131r\u0131k oldu\u011fu anla\u015f\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Olay\u0131 g\u00f6ren ve ilk m\u00fcdahaleyi yapan Cuma G\u00fcl, \u2018\u2019Bah\u00e7ede koyunu kesti\u011fim s\u0131rada b\u00fcy\u00fck bir ses geldi. Kafam\u0131 kald\u0131r\u0131p bakt\u0131\u011f\u0131mda yerde kanlar i\u00e7erisinde yatan Mehmet abiyi g\u00f6rd\u00fcm. Ko\u015farak yan\u0131na gittim, ba\u015f\u0131n\u0131n arkas\u0131ndan oluk, oluk kan ak\u0131yordu. Hemen tampon yapt\u0131m. ,Bu esnada yak\u0131nlar\u0131 ve mahalleli de geldi yard\u0131ma. Zaten arabaya bindirip hemen hastaneye g\u00f6t\u00fcrd\u00fcler. Ben hayat\u0131mda daha \u00f6nce b\u00f6yle bir \u015fey g\u00f6rmedim\u2019\u2019 diye konu\u015ftu. ,Ke\u00e7inin sahibi Emrah Akta\u015f, \u2018\u2019Ke\u00e7i zaten buraya getirene kadar yolda iki ki\u015fiyi devirdi. Zor zapt ettik. \u00c7\u0131kartt\u0131k terasa ba\u011flad\u0131k kesece\u011fimiz s\u0131rada ipten kurtuldu teras\u0131n kenarlar\u0131nda bulunan duvar\u0131n \u00fczerine \u00e7\u0131kt\u0131. ,Tam tutaca\u011f\u0131m\u0131z s\u0131rada a\u015fa\u011f\u0131da bulunan adam\u0131n \u00fczerine d\u00fc\u015ft\u00fc. Babam eyvah adam gitti \u00f6ld\u00fc dedi. \u00c7\u0131plak ayak a\u015fa\u011f\u0131ya indi. Yaral\u0131 adam\u0131 arabaya bindirerek hastaneye g\u00f6t\u00fcrd\u00fcler. Bizde ke\u00e7iyi yakalayarak getirdik bu sefer ka\u00e7amadan kestik\u2019\u2019 dedi. \r\n\r\n,Yaral\u0131 olarak hastaneye kald\u0131r\u0131lan Mehmet S\u0131tt\u0131k Karaka\u015f\u2019\u0131n kafa tas\u0131n\u0131n iki yerinin de k\u0131r\u0131k oldu\u011fu ve sa\u011fl\u0131k durumunun iyi oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi.