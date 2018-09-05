Yok artık teyze! Adliyeye götürülürken bunu yaptı...

30 A\u011fustos tarihinde \u0130zmit'te O.A.'ya ait kuyumcuya gelen A.Y. ile gelini, i\u015f yeri sahibini oyalayarak piyasa de\u011feri 30 bin TL olan 5 adet bilezik \u00e7ald\u0131. \u0130\u015f yeri sahibinin ihbar\u0131 \u00fczerine Kocaeli Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Yankesicilik ve Doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, g\u00fcvenlik kameras\u0131 kay\u0131tlar\u0131n\u0131 ve Plaka Tan\u0131ma Sistemi kay\u0131tlar\u0131n\u0131 inceledi. \r\n\r\n,Zanl\u0131lar\u0131n h\u0131rs\u0131zl\u0131k s\u0131ras\u0131nda kulland\u0131klar\u0131 ara\u00e7 tespit edildi. Kartepe il\u00e7esi Tepetarla mevkiinde d\u00fczenlenen operasyonla A.Y. ve olay s\u0131ras\u0131nda ara\u00e7ta bekledi\u011fi belirlenen F.G. (59) yakaland\u0131.,Adliyeye g\u00f6t\u00fcr\u00fclen 65 ya\u015f\u0131nda ki kad\u0131n \u00f6yle bir \u015fey yapt\u0131, g\u00f6renler 'yok art\u0131k' dedi! ,A.Y.'nin benzer su\u00e7lardan 30'un \u00fczerinde su\u00e7 kayd\u0131n\u0131n oldu\u011fu, 5 ilde ger\u00e7ekle\u015ftirdi\u011fi yankesicilik olaylar\u0131ndan dolay\u0131 20 farkl\u0131 dosyadan arand\u0131\u011f\u0131, hakk\u0131nda kesinle\u015fmi\u015f 11 y\u0131l 10 ay 10 g\u00fcn hapis cezas\u0131n\u0131n bulundu\u011fu ve 8 bin 100 TL adli para cezas\u0131 bulundu\u011fu belirlendi.,\u0130stanbul polisi taraf\u0131ndan yakla\u015f\u0131k 5 y\u0131ld\u0131r arand\u0131\u011f\u0131 belirlenen A.Y.'nin ifadesinde, "Allah belam\u0131 verseydi de Kocaeli'de i\u015f yapmasayd\u0131m. Herkes uyard\u0131 beni Kocaeli'de i\u015f yapma diye. Kimseyi dinlemedim" dedi\u011fi \u00f6\u011frenildi. \r\n,Emniyette i\u015flemleri tamamlanan A.Y. ve F.G. adliyeye sevk edildi. Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden \u00e7\u0131kar\u0131lan A.Y., polislerin aras\u0131nda y\u00fcr\u00fcrken g\u00f6bek att\u0131. ,\u0130zmit'te bir kuyumcudan piyasa de\u011feri 30 bin TL olan 5 bilezik \u00e7alan 2 ki\u015fi yakaland\u0131. Hakk\u0131nda 11 y\u0131l 10 ay 10 g\u00fcn hapis cezas\u0131 bulunan, i\u015fledi\u011fi 20 su\u00e7 nedeniyle aranan 65 ya\u015f\u0131ndaki A.Y. adliyeye g\u00f6t\u00fcr\u00fcl\u00fcrken g\u00f6bek att\u0131.\r\n,Di\u011fer \u015f\u00fcpheli F.G.'nin ise i\u015fledi\u011fi \u00e7e\u015fitli su\u00e7lardan sab\u0131ka kayd\u0131n\u0131n oldu\u011fu belirlendi.,A.Y. polislerin uyar\u0131s\u0131 ile kendisini toparlad\u0131. Olay s\u0131ras\u0131nda A.Y.'ye yard\u0131m eden gelinini yakalamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma s\u00fcr\u00fcyor.\r\n