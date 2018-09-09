Yok böyle uçak! Dünyada bir ilk...

D\u00fcnyada ilk kez Business Class\u2019taki koltuklar\u0131 \u00e7ift ki\u015filik yatak haline gelen u\u00e7ak, toplam 366 yolcu ta\u015f\u0131yabiliyor.\r\n,Katar Havayollar\u0131, Airbus\u2019\u0131n \u00e7ift motorlu, uzun menzilli yeni yolcu u\u00e7a\u011f\u0131 A350\u2019nin toplam 76 adetlik sipari\u015fle ilk m\u00fc\u015fterisi olmu\u015ftu.\r\n\r\n,900 serisinden bug\u00fcne kadar toplam 20 adet teslim alan Doha merkezli \u015firket, g\u00f6vdesi yedi metre daha uzun olan 1000 serisini de filosuna katm\u0131\u015f oldu. \r\n\r\n,Menzili 15 bin kilometre olan u\u00e7ak, \u00e7ok uzun mesafelere duraks\u0131z sefer yapabilecek.,Yeni nesil motor ve teknolojiler sayesinde A350-1000 y\u00fczde 25 daha az yak\u0131t harc\u0131yor. \r\n\r\n,U\u00e7a\u011f\u0131n y\u00fczde 70\u2019ini kompozit ba\u015fta olmak \u00fczere \u00e7ok hafif \u00f6zel malzemeler olu\u015fturuyor. ,A350 serisinde \u0130ngiliz Rolls Royce imalat\u0131 Trent XWB motorlar\u0131 kullan\u0131l\u0131yor. \r\n\r\n,Baz\u0131 hatlarda u\u00e7u\u015f s\u00fcreleri uzam\u0131\u015ft\u0131. ,\u015eirket, ambargo koyan \u00fclkelere u\u00e7u\u015flar\u0131n\u0131 kestikten sonra artan kapasiteyi ise yeni hatlara y\u00f6neltti. \r\n\r\n,T\u00fcrkiye\u2019de \u0130stanbul Atat\u00fcrk, Sabiha G\u00f6k\u00e7en, Ankara Esenbo\u011fa\u2019dan sonra Katar Havayollar\u0131 Adana\u2019ya da u\u00e7maya ba\u015flad\u0131. ,\u015eirketin yeni noktas\u0131 ise Nisan ay\u0131ndan itibaren Hatay olacak. \r\n\r\n,.,Katar Havayollar\u0131, Airbus\u2019\u0131n yeni nesil yolcu u\u00e7a\u011f\u0131 A350-1000\u2019in ilk kullan\u0131c\u0131s\u0131 oldu.