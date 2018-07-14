YÖK'ten TODAİE kararı

T\u00fcrkiye ve Orta Do\u011fu Amme \u0130daresi Enstit\u00fcs\u00fc (TODA\u0130E) \u00f6\u011frencileri e\u011fitimlerini Ankara Hac\u0131 Bayram Veli \u00dcniversitesi'nde s\u00fcrd\u00fcrecek.\r\n,Y\u00fcksek\u00f6\u011fretim Kurulundan (Y\u00d6K) yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, 703 say\u0131l\u0131 KHK ile kapat\u0131larak te\u015fkilat\u0131 ve b\u00fct\u00e7esi Y\u00d6K'e devredilen TODA\u0130E b\u00fcnyesindeki \u00f6\u011fretim \u00fcyeleri ve \u00f6\u011frencilerin, Y\u00d6K taraf\u0131ndan belirlenecek bir y\u00fcksek\u00f6\u011fretim kurumuna 3 ay i\u00e7inde devredilmesinin \u00f6ng\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc hat\u0131rlat\u0131ld\u0131.\r\n,Bu yetki kapsam\u0131nda, TODA\u0130E'de 9 Temmuz 2018 itibar\u0131yla \u00f6\u011frenim g\u00f6ren \u00f6\u011frencilerin Ankara Hac\u0131 Bayram Veli \u00dcniversitesinde e\u011fitimlerine devam etmesi kararla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,TODA\u0130E'de g\u00f6rev yapan \u00f6\u011fretim \u00fcyeleri ve \u00f6\u011fretim elemanlar\u0131ndan ise 10 tercih al\u0131narak, bir y\u00fcksek\u00f6\u011fretim kurumuna en fazla \u00fc\u00e7 ki\u015fi atanacak \u015fekilde yerle\u015ftirilmelerine karar verildi.\r\n