Yol ortasında dehşet! İki kardeşi bu hâle getirip...

Olay, saat 23.00 s\u0131ralar\u0131nda Seki \u00c7e\u015fme Mahallesi Atat\u00fcrk Bulvar\u0131 \u00fczerinde meydana geldi. ,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, G\u00f6khan K. (22) ve Furkan K. (20) karde\u015fler ile \u00f6nceden husumetli oldu\u011fu iddia edilen A.S. ve \u015e.B. cadde \u00fczerinde kar\u015f\u0131la\u015f\u0131nca tart\u0131\u015fmaya ba\u015flad\u0131. ,Tart\u0131\u015fman\u0131n bir s\u00fcre sonra kavgaya d\u00f6n\u00fc\u015fmesi \u00fczerine, G\u00f6khan ve Furkan K. karde\u015fler b\u0131\u00e7aklanarak yaraland\u0131. ,Sol g\u00f6\u011f\u00fcs ve kal\u00e7as\u0131ndan ald\u0131\u011f\u0131 b\u0131\u00e7ak darbesi ile yaralanan G\u00f6khan K. bir i\u015f yerine s\u0131\u011f\u0131n\u0131rken, karde\u015fi Furkan K. de kald\u0131r\u0131m \u00fczerinde yard\u0131m bekledi. ,Ald\u0131klar\u0131 b\u0131\u00e7ak darbeleri ile kan kaybeden karde\u015flerin yard\u0131m\u0131na ilk olarak \u00e7evredeki vatanda\u015flar ko\u015ftu. Vatanda\u015flar kanayan b\u00f6lgeye havluyla tampon yaparak kan kayb\u0131n\u0131 \u00f6nlemeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131., \u0130ki karde\u015f olay yerine gelen ambulanslarla kald\u0131r\u0131ld\u0131klar\u0131 Karaman Devlet Hastanesinde tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,Kavgada iki karde\u015fi b\u0131\u00e7aklad\u0131klar\u0131 ileri s\u00fcr\u00fclen 2 \u015f\u00fcpheli ise polis taraf\u0131ndan k\u0131sa s\u00fcrede yakalanarak g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Hastanede tedavi alt\u0131na al\u0131nan iki karde\u015fin sa\u011fl\u0131k durumlar\u0131n\u0131n a\u011f\u0131r oldu\u011fu, Furkan K\u2019nin ise askerden izine geldi\u011fi \u00f6\u011frenildi. Olayla ilgili soru\u015fturma devam ediyor.